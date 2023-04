Róger Guedes se defende e diz que citação a jornalista Ana Thaís Matos não foi ‘pessoal ou de gênero’

Atacante do Corinthians citou nominalmente a jornalista do SporTV e acabou recebendo uma enxurrada de críticas nas redes sociais

WILIAN OLIVEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O atacante Róger Guedes, do Corinthians, foi bastante questionado após atacar a repórter Ana Thaís Matos em declarações defendendo o técnico Cuca após a partida contra o Remo, na Neo Química Arena. Ele citou nominalmente somente a jornalista do SporTV e acabou recebendo uma enxurrada de críticas. Nesta quinta-feira, o atacante do Timão divulgou uma nota para garantir que não foi nada “pessoal ou de gênero”. Muitas torcedoras e mesmo repórteres ficaram revoltadas por ele apenas atacar uma mulher. Ele garantiu que a crítica foi generalizada antes de citar o nome de Ana Thaís. De acordo com o jogador, sua fala acabou distorcida. “Infelizmente, vivemos num momento em que as pessoas julgam, colocam muito o dedo e não deixam a pessoa provar sua inocência. As pessoas precisam rever as falas. A Ana Thaís aí, fala bastante. Particularmente em mim ela bate bastante, sem motivo algum”, disparou Guedes ainda na Neo Química Arena.

Nesta quinta-feira, ele precisou se defender. “Fala, pessoal. Gostaria de esclarecer algumas coisas que estão sendo veiculadas a respeito do que falei na entrevista de ontem (quarta-feira). Num mundo onde cobram o posicionamento dos jogadores, eu não tenho problemas em dar o meu. Quando eu erro, não tenho problemas nenhum em reconhecer esse meu erro”, afirmou o jogador, em início da nota na qual tentou se defender de um possível ataque conta uma mulher. A jornalista já criticou o jogador, mas ele garantiu que não foi um contragolpe. “A citação direcionada para a jornalista foi relacionada ao trabalho, e apenas isso. Não foi algo pessoal, mas todos sabemos o alcance, reconhecimento e representatividade que a Ana Thaís tem no mundo do futebol, tanto que, eu cito os jornalistas em geral e logo em seguida direciono isso para ela, pois sei do tamanho dela para as pessoas, e isso acabou sendo distorcido”, se defendeu Róger Guedes.

O atacante, porém, admitiu que se sente perseguido pela repórter. “Da mesma maneira que as críticas para cima de mim acabam sendo feitas de uma maneira pesada, explico que meu comentário não foi um ataque pessoal, mas uma defesa diante de tudo aquilo que já ouvi e vivi como jogador. Ela tem o direito de falar e de comentar sobre o que quiser, e eu, tenho o meu direito de me chatear com algumas críticas direcionadas a mim”, disse, mostrando descontentamento com a opinião de Ana Thaís sobre seu futebol. “Espero que as acusações que estão sendo feitas sobre mim possam ser repensadas, até porque, como falei aí em cima, não foi algo pessoal ou de gênero, mas sim pelo alcance e voz que a jornalista tem no país”, tentou colocar um ponto final na polêmica.

*Com informações do Estadão Conteúdo