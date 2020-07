Saudade, Corinthians? Gustagol sai do banco e faz 3 gols em 10 minutos na Coreia do Sul

O atacante já balançou as redes quatro vezes em dois jogos pelo novo clube

Jeonbuk/Divulgação Gustagol em ação pelo Jeonbuk



Três dias depois de estrear com um gol de cabeça, Gustagol voltou a brilhar pelo novo clube. Nesta quarta-feira, 29, o ex-atacante do Corinthians mostrou que tem estrela e, após sair do banco de reservas, anotou três gols em um intervalo de dez minutos na goleada do Jeonbuk sobre o Busan Park, por 5 a 1, fora de casa, pelas quartas de final da Copa da Coreia do Sul. A vitória garantiu ao time do brasileiro uma vaga nas semifinais do torneio. O rival na próxima fase será o Seongnam Ilhwa, no dia 28 de outubro. “Muito grato a Deus pela partida que fizemos, pelos gols importantes e pela classificação. Estou sendo muito abençoado. Quero agradecer meus companheiros que me receberam muito bem e estão me ajudando na minha adaptação. Tenho certeza que é só o início de uma trajetória maravilhosa aqui”, afirmou o jogador.

O Jeonbuk começou a partida atrás no placar, sofrendo um gol do também brasileiro Gustavo Vintecinco, aos 4min, mas conseguiu o empate aos 28min, com Cho Gue-Sung, e virou no começo do segundo tempo, quando Han Kyo-Won balançou as redes. Foi a partir daí, então, que a estrela de Gustagol brilhou. O ex-atacante do Corinthians saiu do banco aos 16min da etapa final e anotou um “hat-trick relâmpago”. Aos 25min, aproveitou sobra de chute de longa distância e empurrou para o fundo das redes. Seis minutos mais tarde, aproveitou cruzamento longo, subiu mais que a zaga e testou encobrindo o goleiro. Já aos 35min, emendou cruzamento rasteiro e marcou o terceiro.

Contratado pelo Corinthians em agosto de 2016, Gustagol estava atuando por empréstimo no Internacional, mas foi vendido pelo Timão no fim de junho. Os valores da transferência não foram divulgados. Pelo clube alvinegro, o atacante somou 69 partidas, com 15 gols. Ele fez parte do elenco que conquistou o título do Campeonato Paulista em 2019 e, durante os quatro anos de Parque São Jorge, foi emprestado para Bahia, Goiás, Fortaleza e Internacional.