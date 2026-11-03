Seedorf ‘discute’ com jornalista durante coletiva de impresa: ‘Vocês são hóspedes’

Ação aconteceu quando um jornalista questionou o atacante holandês sobre declarações do ano passado a respeito de pessoas que frequentam o CT, mas não queriam sua permanência

Às vésperas do clássico com o São Paulo em um jogo onde só a vitória interessa no Campeonato Brasileiro para evitar o rebaixamento na competição, o técnico Clarence Seedorf adotou uma postura de blindagem do elenco na coletiva realizada nesta terça-feira e que contou também com a presença de Memphis Depay e Yuri Alberto. Sua ação aconteceu quando um jornalista questionou o atacante holandês sobre declarações do ano passado a respeito de pessoas que frequentam o CT, mas não queriam sua permanência.

“Se querem falar do passado, esperem o ano acabar e façam uma individual com ele. Quero o grupo focado no jogo de amanhã. Vamos falar do jogo de amanhã”. Quando o repórter reclamou da interrupção, o ex-meio-campista foi direto na resposta.

“O respeito é das duas partes. Não temos obrigação de responder as perguntas que vocês fazem…A gente convidou vocês. Vocês são hóspedes aqui. Temos uma missão que não é a sua. Vamos proteger com tudo o que temos o nosso foco”, afirmou Seedorf.

A atitude do ex-jogador tem reflexo na situação corintiana no Nacional. Com 36 pontos, o Corinthians ocupa o 17º lugar e está na zona de rebaixamento. Restando cinco partidas para o fim do campeonato, o time alvinegro necessita de uma vitória diante do São Paulo para encavalar uma sequência de resultados positivos para se manter na elite.

Recuperado de um edema no bíceps femoral da coxa direita, Memphis Depay está à disposição para o compromisso decisivo e falou do tempo em que esteve machucado e de sua recuperação.

“Estou me sentindo melhor. Voltei para o time esta semana para treinar, estou sentindo que estou numa excelente forma. Depois de voltar. Depois da Copa do Mundo, eu tive seis ou sete semanas sem voltar para o time por causa da renovação. Demorou para conseguir voltar ao treinamento. Isso ficou para trás. O nosso técnico treina de uma maneira diferente. A primeira semana de treino, nos adaptamos e me senti bem. Tive uma pequena lesão há duas semanas, que eu já me recuperei bem. Estou me sentindo pronto para até o final da temporada”.

Seedorf comentou sobre mudança de mentalidade e falou também da a possibilidade de contar com Yuri Alberto e Memphis Depay juntos no setor ofensivo diante do rival São Paulo em partida que será disputada no estádio da Vila Belmiro.

“Eu acho que, se um time tem problemas de resultados, na minha maneira de pensar, eu tenho que ver com olhar neutro. Quem está bem fisicamente, quem está bem mentalmente, como personalidade, quem está pronto para fazer o próximo jogo. Claro que vamos olhar os jogadores que jogaram mais. Mas era importante para todos os jogadores sentirem que ‘agora eu tenho oportunidade para jogar também’. Aumentar a competitividade entre eles. Essa foi a primeira coisa, para confiança a todos”, declarou. Na sequência, ele comentou sobre o ataque

“Estamos falando dois dos jogadores mais importantes do time. O passado deles a gente conhece. Não precisamos falar do talento dos dois. O trabalho que eles estão fazendo pelo grupo. Se eu vou falar do Yuri, entrega dele durante o jogo, a fase defensiva que faz, traz muita coisa e muita energia para todo mundo. Depois, ele faz a diferença na frente também. O Memphis está voltando agora. Estava treinando muito bem quando eu cheguei. Infelizmente teve aquela caída, mas tudo acontece por um motivo. Ele trabalhou muito forte e já queria voltar semana passada. É um cara muito explosivo, a gente tem que proteger nosso cara importante”, completou Seedorf.

Recuperado de lesão esperança de gols para tirar o Corinthians do fundo do poço, Yuri Alberto prevê um confronto complicado contra os são-paulinos, mas não escondeu a confiança num resultado positivo.