Sem Jô, Corinthians divulga lista relacionados para clássico contra o Palmeiras; confira

Entre as novidades, destacam-se o retorno de Fábio Santos e a convocação do jovem Biro, destaque do time sub-20 na Copa São Paulo de Futebol Júnior

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Vitor Pereira comandando treino no Corinthians



O Corinthians divulgou a lista de relacionados para o clássico diante do Palmeiras, marcado para esta quinta-feira, 17, às 20h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista. Entre as novidades, destacam-se o retorno de Fábio Santos e a convocação do jovem Biro, destaque do time sub-20 na Copa São Paulo de Futebol Júnior, em janeiro deste ano. Por outro lado, o Alvinegro paulista não contará com o atacante Jô, que sentiu um desconforto no músculo posterior da coxa esquerda. Também por problemas físicos, estão fora o goleiro Matheus Donelli, o lateral-esquerdo Bruno Melo e o volante Xavier.

Prestes a fazer o seu primeiro Dérbi paulista na carreira, Vitor Pereira encerrou a preparação nesta quarta-feira, 16, no CT Joaquim Grava. Primeiro, os jogadores realizaram o aquecimento e uma atividade de ronda. Depois, o técnico promoveu um trabalho de enfrentamento em campo reduzido com os jogadores. Em seguida, o treinador organizou um treinamento tático. Por fim, houve repetições de bolas paradas ofensivas e defensivas. Primeiro colocado no seu grupo, o Alvinegro ainda sonha com a liderança na classificação geral da fase de grupos. Para isso, precisará ganhar as duas últimas partidas que restam e torcer para o rival alviverde tropeçar para o RB Bragantino, no próximo domingo.

Veja a lista de relacionados abaixo: