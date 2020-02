Vai dar vexame no Paulistão? Corinthians sai da zona de classificação ao mata-mata e pode terminar rodada como lanterna

Luís Moura/Estadão Conteúdo O Corinthians, do lateral-direito Fagner, corre sérios riscos de não se classificar ao mata-mata do Campeonato Paulista



Na noite da última sexta-feira, o Red Bull Bragantino recebeu o Ituano, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela oitava rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, e venceu pelo placar de 2 a 1. Todos os gols saíram ainda no primeiro tempo do confronto.

Com o resultado, os comandados pelo técnico Felipe Conceição, agora líderes do Grupo D, chegaram aos 11 pontos, um à frente do Guarani, que completa a zona de classificação ao mata-mata. Corinthians, com nove, e Ferroviária, com seis, são os demais integrantes da chave. Os araraquarenses ainda enfrentam o Botafogo, no próximo domingo. Se vencerem, podem empurrar o Timão para a lanterna do grupo, a quatro rodadas do fim da primeira fase.

Na última quarta-feira, após o emocionante empate por 1 a 1 com o Santo André, em Itaquera, o técnico do Corinthians, Tiago Nunes, admitiu preocupação com a possibilidade de a equipe alvinegra encerrar a rodada na última posição da chave.

“Preocupa. Precisamos buscar pontos para classificar. Não podemos ficar a todo instante pensando só nas chances criadas. Temos de mudar a fase e vencer. Vencer não importa como. Sem resultado, não classificamos. Já aconteceu outras vezes e faz a pressão aumentar”, afirmou.

O próximo jogo do Corinthians no Paulistão será apenas no sábado da semana que vem, dia 7 de março, diante do Novorizontino, fora de casa.

*Com informações do Estadão Conteúdo