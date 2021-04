FPF marca sete partidas do Campeonato Paulista; Corinthians, Palmeiras e Santos jogam no domingo

Alterações nas datas fazem parte do plano da FPF de encerrar o campeonato até 23 de maio; torneio ficou paralisado por um mês por conta da pandemia

Divulgação/FPF Jogos foram remarcados para o fim de semana



A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou na noite desta terça-feira, 13, as datas e horários de sete jogos do Campeonato Paulista a serem realizados no próximo final de semana. Corinthians, Palmeiras e Santos estarão em ação, enquanto o São Paulo ficará de fora pois tem jogo da Libertadores no Peru na terça-feira. Dois jogos serão disputados no sábado, 17: Red Bull Bragantino x Mirassol (6ª rodada) às 20h e Novorizontino x Ferroviária (6ª rodada) às 22h15. No domingo, 18, serão três partidas: Botafogo x Palmeiras (6ª rodada) às 20h, Santos x Inter de Limeira (6ª rodada) às 20h e Corinthians x Ituano (6ª rodada) às 22h. Outros dois jogos acontecerão na segunda-feira, 19: Red Bull Bragantino x Ponte Preta (11ª rodada) às 20h e São Bento x São Caetano às 22h15. As alterações nas datas fazem parte do plano da FPF de encerrar o campeonato até 23 de maio. O torneio ficou um mês parado por conta da pandemia de Covid-19.