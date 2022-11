Abel Ferreira e Renato Gaúcho são finalistas em prêmio de melhor treinador de 2022; veja concorrentes

O vencedor será conhecido no dia 17 de novembro, três dias antes da estreia da Copa do Mundo 2022, em cerimônia que será realizada em Dubai

A Globe Soccer Awards divulgou nesta quinta-feira, 3, a lista com sete finalistas ao prêmio de melhor treinador de 2022. Abel Ferreira e Renato Gaúcho, treinadores de Palmeiras e Grêmio, respectivamente, seguem na briga pelo troféu. O primeiro venceu títulos importantes na temporada, como Paulista, Recopa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Portaluppi, por sua vez, não conquistou taças, mas recolocou o Tricolor gaúcho na elite da Série A e vem de um vice na Libertadores com o Flamengo. Eles concorrem com Pep Guardiola (Manchester City), Carlo Ancelotti (Real Madrid), Jurgen Klopp (Liverpool), José Mourinho (Roma), e Stefano Pioli (Milan). Campeão da última Liga dos Campeões, o comandante da equipe madrilena é o favorito. O vencedor será conhecido no dia 17 de novembro, três dias antes da estreia da Copa do Mundo 2022, em cerimônia que será realizada em Dubai. Além de prestigiar o melhor treinador, o evento também condecora o melhor jogador, a principal jogadora, o clube masculino do ano, clube feminino do ano, dirigente da temporada, entre outros.

Fundada em 2010, a honraria é organizada pela Globe Soccer, empresa especializada em consultoria esportiva, que concorre com a Bola de Ouro, organizada pela revista “France Football”, e The Best, administrado pela Fifa. No processo de eleição, a primeira etapa foi a seleção popular, com os mais escolhidos pelo público chegando à final. Agora, um comitê composto por 28 personalidades do futebol, incluindo jogadores, ex-atletas e treinadores, fará suas escolhas a partir dos resultados iniciais. Os votos do júri selecionado pela organização terão peso de 75% na definição das premiações, enquanto os 25% restantes são calculados com base no voto popular.