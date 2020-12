Alisson é finalista no prêmio de melhor goleiro do mundo; veja concorrentes

Goleiro do Liverpool e da seleção brasileira busca o bicampeonato na premiação da Fifa

Reprodução/Liverpool Alisson é o goleiro do Liverpool e da Seleção Brasileira



A Fifa anunciou na tarde desta sexta-feira, 11, os finalistas do prêmio de melhor goleiro do planeta na última temporada. O brasileiro Alisson, do Liverpool, irá buscar o segundo troféu do The Best, mas precisará bater Manuel Neuer, do Bayern de Munique, e Oblak, do Atlético de Madrid. O vencedor será conhecido através de cerimônia virtual na próxima segunda-feira, 17.

Alisson foi o titular da excelente campanha do Liverpool na Premier League – os “Reds” voltaram a vencer o campeonato nacional após 30 anos. O arqueiro da seleção brasileira, no entanto, precisará desbancar o favorito Manuel Neuer, que levantou a taça da Liga dos Campeões da Europa e também do Campeonato Alemão após ótimas atuações. No feminino, a francesa Bouhaddi Sarah, a chilena Christiane Endeler e a norte-americana Alissa Naeher estão na briga.