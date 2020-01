Alvo do Flamengo, Bruno Guimarães recebe proposta do Benfica, diz jornal

Divulgação/Athletico-PR

O Benfica enviou uma proposta oficial ao Athletico Paranaense de 20 milhões de euros (cerca de R$ 90,5 milhões) pelo jovem Bruno Guimarães. A informação foi publicada pelo jornal português “A Bola”.

A publicação afirma que o clube brasileiro já está com a proposta em mãos e que manteria parte dos direitos econômicos de Bruno Guimarães, caso aceite vender o jogador.

Bruno Guimarães já foi alvo de diversos clubes do futebol europeu. O Atlético de Madrid, por exemplo, é um dos principais interessados no jovem de 22. O Flamengo é outro clube que também já demonstrou vontade de contar com o futebol do meia.