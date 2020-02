Com gol de Haaland, Borussia Dortmund goleia Frankfurt e pressiona Bayern

EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL Haaland marcou mais um gol pelo Borussia Dortmund



Sem tomar conhecimento da equipe visitante, o Borussia Dortmund recebeu e goleou o Eintracht Frankfurt por 4 a 0 nesta sexta-feira (14), na abertura da 22ª rodada do Campeonato Alemão, resultado que coloca pressão sobre o líder, Bayern de Munique.

Lukasz Piszczek e Jadon Sancho marcaram para o time da casa no primeiro tempo. Na segunda etapa, o fenômeno Erling Haaland, de 19 anos, marcou o nono gol em sete jogos com a camisa do Borussia Dortmund. Raphaël Guerreiro completou a goleada no Signal-Iduna-Park.

Com o triunfo, a equipe treinada por Lucien Favre chega à vice-liderança do Alemão, com 42 pontos – se igualando ao RB Leipzig -, apenas um a menos que o Bayern de Munique.

O líder isolado do campeonato visitará o Colônia no domingo, já o Leipzig receberá o Werder Bremen neste sábado.

*Com EFE