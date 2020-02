Confira as prováveis escalações, baixas e destaques de Borussia Dortmund x PSG

EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO Mbappé e Neymar durante partida do PSG



Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain fazem nesta terça-feira (18), a partir das 17 horas (de Brasília), na Alemanha, o primeiro jogo válido pelas oitavas de final da Champions League. Astro da equipe francesa, o brasileiro Neymar é a principal novidade entre os comandados por Thomas Tuchel. Do outro lado, a estreia de Haaland na competição anima o time da casa.

Recém-contratado, o atacante brilhou na primeira fase do torneio pelo RB Salzburg ao marcar 8 vezes em 6 partidas disputadas, ocupando a vice-liderança na tabela de artilharia. Mais do que o sucesso pelo time austríaco, o jovem norueguês de 19 anos vive um começo arrasador no Dortmund, computando 9 bolas na rede em 6 jogos.

Treinador do Dortmund, Lucien Favre, no entanto, não poderá contar com uma importante peça em seu setor ofensivo. Marco Reus, ídolo da torcida aurinegra, é baixa após sofrer uma lesão. Além do camisa 11, o meio-campista Thomas Delaney é desfalque, enquanto Brand é dúvida.

No PSG, Neymar volta a disputar uma partida de mata-mata pelo clube na competição após mais de dois anos. A última vez do atacante aconteceu no dia 14 de fevereiro de 2018, quando os parisienses foram derrotados pelo Real Madrid, em jogo também disputado pelas oitavas de final.

Dúvida por conta de uma lesão de grau leve na costela, Neymar foi confirmado por Tuchel no time titular. O treinador, por outro lado, não terá à disposição os machucados Leandro Paredes, Dagba e Diallo.

Confira as prováveis escalações:

Borussia Dortmund: Bürki; Zagadou, Hummels, Piszczek; Hakimi, Guerreiro; Sancho, Can, Witsel, Hazard; Haaland. Treinador: Lucien Favre

Paris Saint-Germain: Navas; Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Kurzawa; Di María, Verratti, Marquinhos, Neymar; Sarabia, Mbappé. Treinador: Thomas Tuchel.

ATLÉTICO DE MADRI X LIVERPOOL

No mesmo horário, Atlético de Madri e Liverpool se enfrentam no Estádio Wanda Metropolitano, em Madri, na Espanha. No time madrileno, o principal desfalque é o atacante João Félix, que está machucado.

Já a equipe dirigida com Klopp vai para campo completa, tendo apenas os reservas Shaqiri e Clyne como ausências para o primeiro duelo das oitavas.

Atlético de Madri: Oblak; Arias, Savić, Felipe, Lodi; Thomas, Saúl Ñíguez, Llorente, Koke; Vitolo, Correa. Treinador: Diego Simeone.

Liverpool: Alisson Becker; Alexander-Arnold, Van Dijk, Gomez, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané. Treinador: Jurgen Klopp.