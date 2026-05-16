Jovem Pan > Esportes > Futebol > Futebol Internacional > Coreia do Sul confirma Son e mais 25 jogadores na Copa do Mundo; veja lista

Coreia do Sul confirma Son e mais 25 jogadores na Copa do Mundo; veja lista

Coreia do Sul está no Grupo A, ao lado do México, África do Sul e República Tcheca

  • Por Estadão Conteúdo
  • 16/05/2026 14h35
  • BlueSky
JUNG YEON-JE / AFP Son Heung-min comemora o primeiro gol de sua equipe durante um amistoso de futebol entre Coreia do Sul e Bolívia em Daejeon, em 14 de novembro de 2025 Son é o grande destaque da Coreia do Sul

A Coreia do Sul confirmou neste sábado (16) os 26 nomes que vão disputar a Copa do Mundo 2026. O técnico Hong Myung-bo chamou alguns atletas conhecidos, como Heung-min Son, do Los Angeles FC, Lee Kang-in, do Paris Saint-Germain, e Kim Min-jae, do Bayern de Munique.

Grande destaque é o astro Heung-min Son, que atualmente representa as cores do Los Angeles FC, mas fez a carreira pelo Tottenham. Aos 33 anos, o meia-atacante pode disputar sua última edição do mundial de seleções. Ele esteve no elenco nas copas de 2014, 2018 e 2022 e anotou três gols somando todas as participações.

O elenco para essa edição é formado majoritariamente por atletas que atuam no futebol europeu. Apenas seis atuam na Coreia do Sul, com destaque para o experiente goleiro Jo Hyeon-woo, de 34 anos, que vai para a terceira Copa do Mundo de sua carreira. A equipe ainda tem dois jogadores do Japão, um da China e um do Emirados Árabes Unidos.

A Coreia do Sul está no Grupo A, ao lado do México, África do Sul e República Tcheca. No segundo jogo do torneio, a equipe estreia contra os tchecos, no Estádio Akron, localizado na cidade mexicana de Zapopan.

Confira os convocados

Goleiros

  • Kim Seung-gyu (FC Tokyo);
  • Song Burn-keun (Jeonbuk Motors);
  • Jo Hyen-woo.

Defensores

  • Kim Tae-hyeon (Kashima Antlers);
  • Cho Yu-min (Al Sharjah);
  • Lee Han-beom (Midtjylland);
  • Lee Tae-seok (Austria Wien);
  • Seol Young-woo (Estrela Vermelha);
  • Kim Min-jae (Bayern de Munique).

Meio-campistas

  • Jens Castrop (Borussia M´gladbach);
  • Hwang In-beom (Feyenoord);
  • Lee Jae-sung (Mainz);
  • Lee Dong-gyeong (Ulsan Hyundai);
  • Bae Jun-ho (Stoke City);
  • Paik Seung-ho (Birmingham City);
  • Lee Gi-Hyuk (Gangwon);
  • Kim Moon-hwan (Daejeon Hana Citizen);
  • Kim Jin-gyu (Jeonbuk Motors);
  • Park Jin-seob (Zhejiang FC).

Atacantes

  • Cho Gue-sung (Midtjylland);
  • Oh Hyun-gyu (Besiktas);
  • Heung-min Son (Los Angeles FC);
  • Hwang Hee-chan (Wolverhampton);
  • Yang Hyun-jun (Celtic);
  • Lee Kang-in (Paris Saint-Germain);
  • Eom Ji-sung (Swansea City).

Desempenho da Coreia na Copa 

A seleção sul-coreana disputa o 11º mundial seguido e não fica ausente desde a edição de 1982, realizada na Espanha. Além disso, a equipe teve o melhor desempenho na Copa do Mundo de 2002, quando sediou o torneio ao lado do Japão. Em uma campanha marcada pelas polêmicas da arbitragem, a Coreia terminou na quarta colocação e acabou eliminada pela Alemanha, que perderia para o Brasil na grande decisão.

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >