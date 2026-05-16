Coreia do Sul confirma Son e mais 25 jogadores na Copa do Mundo; veja lista
Coreia do Sul está no Grupo A, ao lado do México, África do Sul e República Tcheca
A Coreia do Sul confirmou neste sábado (16) os 26 nomes que vão disputar a Copa do Mundo 2026. O técnico Hong Myung-bo chamou alguns atletas conhecidos, como Heung-min Son, do Los Angeles FC, Lee Kang-in, do Paris Saint-Germain, e Kim Min-jae, do Bayern de Munique.
Grande destaque é o astro Heung-min Son, que atualmente representa as cores do Los Angeles FC, mas fez a carreira pelo Tottenham. Aos 33 anos, o meia-atacante pode disputar sua última edição do mundial de seleções. Ele esteve no elenco nas copas de 2014, 2018 e 2022 e anotou três gols somando todas as participações.
O elenco para essa edição é formado majoritariamente por atletas que atuam no futebol europeu. Apenas seis atuam na Coreia do Sul, com destaque para o experiente goleiro Jo Hyeon-woo, de 34 anos, que vai para a terceira Copa do Mundo de sua carreira. A equipe ainda tem dois jogadores do Japão, um da China e um do Emirados Árabes Unidos.
A Coreia do Sul está no Grupo A, ao lado do México, África do Sul e República Tcheca. No segundo jogo do torneio, a equipe estreia contra os tchecos, no Estádio Akron, localizado na cidade mexicana de Zapopan.
Confira os convocados
Goleiros
- Kim Seung-gyu (FC Tokyo);
- Song Burn-keun (Jeonbuk Motors);
- Jo Hyen-woo.
Defensores
- Kim Tae-hyeon (Kashima Antlers);
- Cho Yu-min (Al Sharjah);
- Lee Han-beom (Midtjylland);
- Lee Tae-seok (Austria Wien);
- Seol Young-woo (Estrela Vermelha);
- Kim Min-jae (Bayern de Munique).
Meio-campistas
- Jens Castrop (Borussia M´gladbach);
- Hwang In-beom (Feyenoord);
- Lee Jae-sung (Mainz);
- Lee Dong-gyeong (Ulsan Hyundai);
- Bae Jun-ho (Stoke City);
- Paik Seung-ho (Birmingham City);
- Lee Gi-Hyuk (Gangwon);
- Kim Moon-hwan (Daejeon Hana Citizen);
- Kim Jin-gyu (Jeonbuk Motors);
- Park Jin-seob (Zhejiang FC).
Atacantes
- Cho Gue-sung (Midtjylland);
- Oh Hyun-gyu (Besiktas);
- Heung-min Son (Los Angeles FC);
- Hwang Hee-chan (Wolverhampton);
- Yang Hyun-jun (Celtic);
- Lee Kang-in (Paris Saint-Germain);
- Eom Ji-sung (Swansea City).
Desempenho da Coreia na Copa
A seleção sul-coreana disputa o 11º mundial seguido e não fica ausente desde a edição de 1982, realizada na Espanha. Além disso, a equipe teve o melhor desempenho na Copa do Mundo de 2002, quando sediou o torneio ao lado do Japão. Em uma campanha marcada pelas polêmicas da arbitragem, a Coreia terminou na quarta colocação e acabou eliminada pela Alemanha, que perderia para o Brasil na grande decisão.
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