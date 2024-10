David Neres marca, Napoli vence Como por 3 a 1 e abre vantagem na liderança do Campeonato Italiano

Napoli vence Como por 3 a 1, com David Neres se destacando e mantendo a equipe na liderança do Campeonato Italiano.

O Napoli conquistou uma vitória importante ao derrotar o Como por 3 a 1, em um duelo da 7ª rodada do Campeonato Italiano. O destaque da partida foi o brasileiro David Neres, que marcou um dos gols da equipe. Além dele, McTominay e Lukaku também balançaram as redes, enquanto Strefezza anotou o gol de honra para o Como. Com esse resultado, o Napoli soma 16 pontos e se mantém na liderança da competição, tendo alcançado cinco vitórias em sete jogos. A equipe se destaca pelo seu ataque, que é o mais eficiente do torneio, com um total de 14 gols marcados. O Como, por outro lado, continua com apenas oito pontos na tabela. O jogo teve um início explosivo, com McTominay abrindo o placar logo aos 23 segundos, após assistência de Lukaku.

O Como conseguiu igualar o marcador antes do intervalo, com Strefezza aproveitando uma oportunidade. No segundo tempo, Lukaku foi decisivo, convertendo um pênalti e, em seguida, fornecendo uma assistência para o gol de David Neres. Em outra partida da rodada, o Verona superou o Venezia por 2 a 1, com um gol contra do goleiro Jesse Joronen nos minutos finais. Com essa vitória, o Verona agora acumula nove pontos, enquanto o Venezia permanece na zona de rebaixamento, com apenas quatro pontos conquistados até o momento.

