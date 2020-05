Haaland vai marcar? Borussia Dortmund enfrenta a pior defesa do Alemão neste sábado

Reprodução/Dortmund O Borussia Dortmund é o segundo colocado do Alemão



O Borussia Dortmund voltou da paralisação no futebol aplicando uma goleada no rival Schalke 04, no último final de semana, no retorno do Campeonato Alemão. Agora, a promessa é que o time aurinegro continue com a boa média de gols no próximo sábado (23), quando a equipe visita o Werder Bremen, time mais vazado da Bundesliga.

O duelo é desigual em todos os sentidos. O Dortmund, dono do segundo melhor ataque do Alemão com 72 gols, enfrenta o Bremen, que sofreu 59 tentos nas 25 partidas disputadas até o momento.

Vice-lanterna da competição, o Werder Bremen vive situação dramática e parece não ter aproveitado o período de suspensão no futebol devido à pandemia para corrigir os seus defeitos. Na última partida, o time verde e branco recebeu o Bayer Leverkusen e acabou sendo derrotado por 4 a 1.

Restando nove jogos para disputar, o Werder Bremen soma apenas 18 pontos no torneio, nove a menos que o Mainz, primeiro time fora da zona de perigo para o rebaixamento.

Por isso, a tendência é que Erling Haaland, Thorgan Hazard, Sancho e companhia continuem brilhando na próxima rodada. Com 54 pontos, o Dortmund tem apenas quatro a menos que o líder Bayern de Munique.