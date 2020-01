Leicester goleia, Tottenham encerra jejum e United perde mais uma no Inglês

EFE/EPA/PETER POWELL

O Leicester compensou as derrotas sofridas nas duas rodadas anteriores com uma goleada de 4 a 1 sobre o West Ham nesta quarta-feira, dia que contou com a primeira vitória do Tottenham em cinco jogos, de 2 a 1 sobre o Norwich City, e mais uma derrota para a campanha irregular do Manchester United, que desta vez perdeu de 2 a 0 para o Burnley em pleno Old Trafford.

No King Power Stadium, o artilheiro do Campeonato Inglês, Jamie Vardy, com 17 gols, passou em branco, mas a equipe da casa balançou as redes com Barnes, Ricardo Pereira e Ayoze Pérez, que marcou duas vezes nos minutos finais. Noble descontou para os visitantes.

O resultado levou os ‘Foxes’ a 48 pontos, na terceira posição. A equipe treinada por Brendan Rodgers trava uma briga pela vice-liderança com o Manchester City, que soma 51 pontos, muito longe do líder, Liverpool, que tem 64 e encerrará a 24ª rodada na quinta-feira, em visita ao Wolverhampton.

Já o West Ham continua em situação preocupante, no 17º lugar, apenas um degrau acima da zona de rebaixamento e com 23 pontos, assim como o Bournemouth e Watford, que ocupam a antepenúltima e a penúltima posições, respectivamente.

O Tottenham, que não vencia no Inglês desde 26 de dezembro do ano passado, quando derrotou o Brighton por 2 a 1, finalmente voltou a triunfar, agora sobre o lanterna, Norwich, pelo mesmo placar.

Dele Alli abriu o placar, Pukki empatou em cobrança de pênalti no segundo tempo e Son Heung-Min voltou a colocar os ‘Spurs’ na frente para encerrar o incômodo jejum da equipe.

O triunfo deixou o Tottenham na sexta posição, com 34 pontos, assim como o Manchester United, o quinto colocado, que decepcionou em casa ao perder de 2 a 0 para o Burnley, 13º.

Wood finalizou de canela para inaugurar o marcador no Old Trafford, e Jay Rodríguez ampliou com um golaço de canhota no ângulo de David de Gea, que mal viu a bola entrar. Esta foi a oitava derrota dos ‘Diabos Vermelhos’ nesta edição do Inglês, no qual também soma nove vitórias e sete empates.

*Com informações de Estadão Conteúdo