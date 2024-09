Nas eliminatórias, Colômbia busca revanche da Copa América contra Argentina

Colombiano foram derrotados na final da Copa América para os argentinos

Tim Nwachukwu / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Colômbia foi derrotada pela Argentina na final da Copa América



Colômbia e Argentina voltam a se enfrentar após a final da Copa América, em que os hermanos saíram vencedores. Desta vez, as seleções se enfrentam pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O jogo acontecerá nesta terça-feira (10), em Barranquilla, a partir das 17h30 (horário de Brasília). “Esta equipe confia nas qualidades, no profissionalismo que temos e queremos somar, somar sempre um pouco mais”, disse à imprensa o zagueiro Daniel Muñoz após o empate com o Peru. Os colombianos foram alvo de críticas depois de salvarem por pouco o empate em 1 a 1 contra o Peru – último da tabela – na semana passada, em Lima. O duelo desta terça tem um desafio a mais para os jogadores comandados pelo argentino Néstor Lorenzo: manter a invencibilidade. A Colômbia é a única seleção que não perdeu até o momento nas Eliminatórias. “Vem aí um belo jogo. A Colômbia está voltando para casa e sabemos o que significa a atual campeã da América”, disse Muñoz.

Jogando em casa, a Colômbia receberá a temida Argentina, que lidera as Eliminatórias com 18 pontos, seguida pelo Uruguai (14) e pelos próprios colombianos (13). Com temperatura acima de 30ºC, a caribenha Barranquilla é o ‘forno’ onde a seleção colombiana planeja sufocar a ‘Albiceleste’ e subir na tabela. A Argentina chega a Barranquilla sem seu craque Lionel Messi, lesionado desde a final da Copa América em que a ‘Albiceleste’ venceu a Colômbia, nem o recém-aposentado Ángel Di María. Os argentinos vêm de vitória sobre o Chile por 3 a 0 na última partida. “Temos uma ideia de jogo independentemente de quem está em campo (…), os jogadores podem variar, mas todos jogam a mesma coisa”, disse o técnico Lionel Scaloni na entrevista coletiva.

Na seleção argentina, o meia Alexis Mac Allister e o atacante Nicolás González estão sob observação. Os colombianos, por sua vez, perderam o zagueiro Yerry Mina, que acumulou dois cartões amarelos e está fora do jogo. A vice-campeã da América também avalia as condições físicas de Carlos Cuesta, que se lesionou na partida contra o Peru.

*Com informações da AFP

Publicado por Sarah Américo