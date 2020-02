Neymar afirma que Robinho foi um dos melhores jogadores que já viu

EFE/EPA/YOAN VALAT

Aniversariante, Neymar completa 28 anos neste dia 5 de fevereiro. O craque brasileiro concedeu uma entrevista exclusiva ao site da Fifa e abriu o jogo sobre os diversos craques com quem já atuou na carreira. Camisa 10 da seleção e do PSG, Neymar não esquece dos anos ao lado de Messi no Barcelona e afirmou que o argentino foi o melhor com quem já atuou.

“Jogar ao lado de Leo foi uma experiência única e nos tornamos amigos. Dos que eu já vi jogar, Messi é o melhor da história!”, afirmou Neymar. Na hora de falar de um companheiro atual, o brasileiro não poupou elogios a Mbappé. ” Kylian é um fenômeno. Ele tem potencial para se tornar um dos melhores jogadores da história. Tê-lo como companheiro de equipe é uma grande honra. Também nos entendemos muito bem em campo e fora dele. Eu amo-o!”, disse.

Ao ser questionado sobre os jogadores que mais gostou de assistir, Neymar foi categórico: “Ronaldinho, Robinho e Messi.”

O brasileiro afirmou que seu amigo Gabriel Medina, bicampeão mundial de surfe, Steph Curry e Lebron James são os esportistas, fora do futebol, que mais gosta de acompanhar.

Para finalizar, Neymar ainda comentou sobre a possibilidade de ser considerado o melhor do mundo. O brasileiro ficou em terceiro lugar em 2015 e 2017.

“Eu sempre disse que ganhar o prêmio de Melhor não é uma obsessão, mas treino todos os dias para ser melhor do que no dia anterior. Eu sempre tento evoluir individual e coletivamente. Se um dia eu ganhar o prêmio, será o resultado do meu trabalho”, cravou.