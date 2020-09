Neymar está com Covid-19, diz jornal francês; contágio teria ocorrido durante férias em Ibiza

O craque brasileiro viajou nos últimos dias para as Ilhas Baleares, na Espanha, onde o vírus teria uma alta taxa de circulação

Matt Childs/EFE O PSG de Neymar é o atual vice-campeão europeu



O Paris Saint-Germain anunciou nesta quarta-feira, 02, que três jogadores do elenco deram resultado positivo em teste de diagnóstico para o novo coronavírus. O clube não divulgou a identidade dos infectados, mas, segundo o jornal francês L’Équipe, o brasileiro Neymar é um deles. Os outros dois seriam os argentinos Angel Di María e Leandro Paredes. A publicação informou que a suspeita é de que o trio tenha se infectado durante a semana de descanso após a final da Liga dos Campeões, contra o Bayern de Munique. Eles viajaram para Ibiza, nas Espanha, onde o vírus teria uma alta taxa de circulação. Outros atletas, como Keylor Navas, Mauro Icardi e Ander Herrera, foram para a mesma região nos últimos dias.

De acordo com as informações divulgadas pelo PSG, o trio que foi detectado com o vírus já foi submetido ao protocolo estabelecido pelas autoridades locais. Além isso, segundo a nota emitida pela direção do clube, os demais jogadores do elenco seguirão realizado testes nos próximos dias, para que seja verificada a possibilidade de contágio. O Paris Saint-Germain se torna, assim, o mais recente clube da primeira divisão do Campeonato Francês a contar com casos do novo coronavírus, depois de Olympique de Marselha, Lyon, Nice, Monaco, Saint-Étienne, Nimes e Rennes terem já confirmado a existência de resultados positivos em seus elencos.

A temporada 2020/2021 do Campeonato Francês começou no dia 21 de agosto, tendo já sido disputadas duas rodadas. O Paris Saint-Germain ainda não fez a sua estreia em virtude da participação na final da Liga dos Campeões no último dia 23. O início da defesa do título do clube de Paris está marcado para o próximo dia 10, pela segunda rodada, contra o Lens, fora de casa. O elenco, de folga desde a derrota para o Bayern de Munique, se reapresentará nesta quinta-feira.

*Com informações da Agência EFE e Estadão Conteúdo