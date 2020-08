PSG: Título na Liga dos Campeões pode render R$ 3 mi para cada jogador

Durante a temporada, títulos do Campeonato Francês, Copa da França e Copa da Liga Francesa já renderam 500 mil euros para cada atleta

Caso seja campeão da Liga dos Campeões no próximo domingo, diante do Bayern de Munique, o PSG pagará um bônus de 500 mil euros, cerca de R$ 3,2 milhões, para cada jogador. A quantia se somaria aos outros 500 mil euros já pagos pelas conquistas das outras competições.

O acordo foi firmado pelo presidente Nasser Al-Khelaïfi, em 2013, com o elenco ainda liderado pelo sueco Zlatan Ibrahimovic, hoje no Milan. Os proprietários da equipe nunca esconderam a obsessão pela Liga dos Campeões, motivo pelo qual prometeram uma grande quantia em caso de conquista do título.

Nesta temporada, o Campeonato Francês rendeu uma bonificação de 400 mil euros, além de 50 mil euros pela conquista da Copa da França e outros 50 mil pela Copa da Liga Francesa. Se ficar com o caneco, as premiações individuais alcançarão a casa de 1 milhões de euros, R$ 6,5 milhões, em apenas uma temporada.

* Com Estadão Conteúdo