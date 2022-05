Vampeta lista 10 jogadores que estão à frente de Vinicius Júnior na corrida pela Bola de Ouro 

Em seu melhor momento na carreira, o ‘Malvadeza’ já marcou 21 vezes e deu 16 assistências na temporada, sendo fundamental no título espanhol e na campanha da equipe na Liga dos Campeões

EFE/JuanJo Martín Vinícius Júnior é o melhor jogador brasileiro da atualidade



Vinícius Junior só não fez chover na goleada do Real Madrid sobre o Levante por 6 a 0, na última quinta-feira, pelo Campeonato Espanhol. Além de anotar o seu primeiro hat-trick, o atacante deu uma assistência e saiu do Santiago Bernabéu como o melhor em campo. A atuação de gala, entretanto, não é a única do jogador revelado pelo Flamengo na temporada 2021/2022. Em seu melhor momento na carreira, o “Malvadeza” já marcou 21 vezes e deu 16 assistências, sendo fundamental no título nacional e na campanha da equipe na Liga dos Campeões – os madrilenos vão enfrentar o Liverpool, na final do dia 28 de maio, no Stade de France. Por tudo isso, Vini já é apontado por muitos como um dos melhores futebolistas da atualidade, podendo aparecer no top-10 nas premiações The Best, organizado pela Fifa, ou na Bola de Ouro, elaborada pela revista “France Football”.

Para o comentarista Vampeta, entretanto, Vinícius Júnior ainda não ficou entre os dez melhores do planeta nesta temporada. Durante o programa “Bate-Pronto”, do Grupo Jovem Pan, o ex-jogador listou dez futebolistas que apresentaram um melhor rendimento entre agosto do ano passado e maio deste ano. “De Bruyne, Benzema, Bernardo Silva, Mohamed Salah, Harry Kane, Sadio Mané, Kylian Mbappé, Son, Romelu Lukaku, Robert Lewandowski… Todos foram melhores. Ele [Vinicius Júnior] tem uma temporada maravilhosa, mas ele não está entre os dez melhores. Está entre os vinte!”, declarou. A opinião foi compartilhada pelo colega de bancada Bruno Prado, que classificou o brasileiro entre os quinze melhores.