Gabriel, do Corinthians, tem perfil no Instagram hackeado e transformado em memorial

Perfil do jogador virou página destinada a pessoas mortas; alteração requer a apresentação de documento que comprove óbito do usuário

Reprodução/Instagram @gabriel Jogador teve sua rede social atacada



A conta do volante Gabriel, do Corinthians, no Instagram foi alvo de um ataque hacker nesta terça-feira, 21. Após invadirem o perfil, os hackers transformaram a conta em memorial, que é uma página dedicada a pessoas mortas. Ao acessar o perfil do jogador, aparece a frase “em memória” logo acima da biografia de Gabriel. Todas as publicações seguem no ar. Para realizar a modificação, é necessário apresentar uma comprovação da morte do dono do perfil, o que fez o Corinthians descartar a possibilidade de um equívoco do jogador. Gabriel vem sendo alvo de polêmicas após ter sido expulso do jogo contra o América-MG por supostamente ter ofendido o árbitro. Ele não disputará as próximas duas partidas do Corinthians, contra Palmeiras e Red Bull Bragantino.