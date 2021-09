Gabriel recebe efeito suspensivo do STJD e está liberado para reforçar o Flamengo

Atacante foi expulso do jogo contra o Internacional por bater palmas para o juíz; ele também disse que o futebol brasileiro ‘é uma várzea’

THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Gabriel foi expulso depois de ironizar o árbitro durante jogo contra o Internacional



Horas depois de punir Gabriel por conduta desrespeitosa na partida do Campeonato Brasileiro contra o Internacional, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) concedeu um efeito suspensivo que libera o atacante para participar da partida contra o Grêmio no domingo, dia 19, às 20h30 (horário de Brasília). Baseando-se no artigo 147-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), Maurício Neves Fonseca, relator e auditor do Pleno do STJD, admitiu que a suspensão poderia causar “prejuízo irreparável ou de difícil reparação” ao Flamengo, que entrou com recurso logo após a decisão da Quinta Comissão Disciplinar. Enquanto o recurso dos cariocas não for julgado, Gabriel poderá entrar em campo no domingo. No segundo tempo da partida contra o Internacional, em 8 de agosto, o jogador recebeu o segundo cartão amarelo por bater palmas, diversas vezes, em direção ao árbitro. Enquanto deixava o campo de jogo, o atacante rubro-negro ainda disse: “Isso é uma piada! Por isso que o futebol brasileiro é essa várzea!”, palavras que foram ouvidas pelo árbitro assistente.

*Com informações do Estadão Conteúdo