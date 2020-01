Jorge Jesus desconversa sobre Gabigol e projeta titulares de 2019 à frente de reforços

Alexandre Vida/Flamengo

O elenco principal do Flamengo, oficialmente, iniciou a preparação para a temporada de 2020 nesta segunda-feira (27). Enquanto os outros clubes grandes já estão treinando há quase um mês e até colocaram seus principais jogadores nas primeiras partidas dos estaduais, o Rubro-Negro só voltou das férias agora, por conta da final do mundial de clubes no ano passado.

Para abrir a temporada, o treinador Jorge Jesus concedeu entrevista coletiva e afirmou que os jogadores que terminaram a temporada de 2019 com o título da Libertadores e do Campeonato Brasileiro estão à frente dos reforços que chegaram esse ano.

“Claro que tem vantagem dos jogadores que trabalham comigo há sete meses. Os outros vêm reforçar o elenco. Não têm conhecimento tático, mas vão entrar nas nossas ideias. É muito mais fácil entrar numa equipe que todos sabem como trabalhar. Muito mais fácil para o treinador e para eles aprenderem mais rápido”, afirmou Jorge Jesus.

O treinador português também foi questionado sobre as negociações envolvendo Gabigol e Pablo Marí. O atacante ainda não sabe onde vai atuar em 2020. Já o zagueiro espanhol viajou para a Inglaterra para acertar com o Arsenal, mas um desentendimento sobre a forma de pagamento melou o negócio.

“O Gabi não é do Flamengo, é da Inter. O Pablo sim, é jogador do Flamengo. Ele faz parte dos que se destacaram, tem procura, mas está entregue aos responsáveis por isso. Como o do Gabi. São dois jogadores que queremos muito no nosso plantel”, disse.