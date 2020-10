Luiz Adriano e Lucas Esteves devem reforçar Palmeiras em clássico contra o São Paulo

Atacante Wesley, um dos principais destaques do time nos últimos jogos, deve ficar de fora, pois passou o dia em tratamento para reforço muscular

Bruno Ulivieri/AGIF/Estadão Conteúdo Palmeiras enfrenta o São Paulo pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro



O técnico Vanderlei Luxemburgo deverá ter o reforço do atacante Luiz Adriano e do lateral-esquerdo Lucas Esteves no clássico deste sábado, 10, no Allianz Parque, às 19 horas, contra o São Paulo, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois jogadores participaram normalmente do treino desta sexta-feira, 9. Em compensação, o atacante Wesley, um dos principais destaques do time nos últimos jogos, deve ficar de fora do jogo, pois passou o dia em tratamento para reforço muscular e não participou das atividades de campo.

Além de Wesley, outros cinco jogadores não poderão ser utilizados pelo treinador palmeirense. São eles: Luan Silva (recuperação de cirurgia), Gabriel Menino, Weverton (ambos na seleção brasileira), Gustavo Gómez (seleção paraguaia) e Matías Viña (com o Uruguai). Uma provável escalação de Luxemburgo pode contar com: Jailson; Marcos Rocha, Felipe Melo, Luan e Lucas Esteves; Patrick de Paula, Bruno Henrique e Raphael Veiga; Wesley (Gabriel Veron), Willian e Luiz Adriano.

* Com informações do Estadão Conteúdo