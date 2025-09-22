Amanda Gutierres marca duas vezes, Palmeiras vence Ferroviária e segue firme na vice-liderança do Paulista Feminino

Time alviverde chegou a 16 pontos, enquanto a Ferroviária, que começou a rodada logo atrás na tabela, permanece com 14 pontos e perde a chance de encostar no rival direto

Rebeca Reis/Staff Images/CBF Amanda Gutierres marcou dois dos três gols do Palmeiras na vitória contra a Ferroviária



O Palmeiras derrotou a Ferroviária por 3 a 1 nesta segunda-feira (22), em Araraquara, pela 9ª rodada do Campeonato Paulista Feminino. A atacante Amanda Gutierres, recém-eleita a 21ª melhor jogadora do mundo, segundo a premiação da Bola de Ouro, foi o grande destaque da partida, marcando dois gols dos três da vitória alviverde ainda no primeiro tempo, aos 4 e aos 31 minutos. Na segunda etapa, Dudinha descontou para a Ferroviária, mas Brena, com um golaço de falta, deu números finais ao placar.

Com o resultado, o Palmeiras chega a 16 pontos e se mantém na vice-liderança da competição, consolidando a boa campanha nesta fase inicial. Já a Ferroviária, que começou a rodada logo atrás na tabela, permanece com 14 pontos e perde a chance de encostar no rival direto. A equipe alviverde controlou o jogo desde os primeiros minutos e não deu espaço para reação da Ferroviária, que pouco ameaçou o gol adversário. A vitória reforça o bom momento do time comandado por Ricardo Belli na disputa estadual.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Os dois times voltam a jogar ainda nesta semana, pelas quartas de final Copa do Brasil. Na quinta, às 18h, em Barueri (SP), o Palmeiras pega o Sport. Às 20h, em Porto Alegre (RS), a Ferroviária enfrenta o Internacional. Pelo Paulista, as equipes jogam no domingo. Às 11h, em Jundiaí (SP), a Ferroviária pega o Peixe. Mais tarde, às 17h30, o Palmeiras pega o São Paulo em Santana de Paranaíba (SP), com mando do Tricolor.