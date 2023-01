Campeonato Paulista: Raphael Veiga marca e Palmeiras vence o Botafogo-SP por 1 a 0

Vitória coloca o Verdão em segundo no Grupo D, com 4 pontos; Botafogo é o segundo no Grupo A

THIAGO CALIL/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Raphael Veiga marcou o único gol do Palmeiras na partida



Começando o ano recuperado de lesão, Raphael Veiga se mostrou mais uma vez importante para o Palmeiras. O meio-campista marcou o único gol da vitória alviverde por 1 a 0 no Botafogo-SP. O jogo estava difícil para os atuais campeões brasileiros, então o jeito foi improvisar de longe. Aos 24 minutos, Raphael Veiga fez um golaço quase do meio de campo e abriu o placar para o Palmeiras. A partida continuou bem disputada e o placar não foi alterado. Essa é a primeira vitória da equipe de Abel Ferreira na temporada. O resultado coloca o Palmeiras em segundo no Grupo D e o Botafogo é o segundo do Grupo A. Na próxima rodada, o alviverde faz o clássico Choque-Rei com o São Paulo, no domingo, às 16h (horário de Brasília), no Allianz Parque. Já o Botafogo pega o Mirassol no mesmo dia, às 20h30.