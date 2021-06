Com hat-trick de Yago, RB Bragantino vence Palmeiras e assume a liderança do Brasileirão

O atacante fez os três gols da vitória por 3 a 1 do Massa Bruta; Breno Lopes descontou para o alviverde

ANTÔNIO CÍCERO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ytalo foi o destaque da vitória do RB Bragantino



O RB Bragantino assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, 23, ao vencer o Palmeiras por 2 a 1 no Nabizão. Com quatro vitórias e dois empates, a equipe de Bragança Paulista chegou aos 12 pontos. O Palmeiras, no entanto, estaciona em 4º lugar com 10 pontos. A partida foi bem disputada e o Bragantino aproveitou melhor as oportunidades que teve. Logo aos 10 minutos, Ytalo abriu o placar depois de uma espalmada do goleiro Vinícius Silvestre para a pequena área. O time alviverde também teve chances, mas foram os donos da casa que voltaram a marcar. Aos 45, Ytalo apareceu no meio de campo, tocou na saída do goleiro palmeirense e fez o segundo. No segundo tempo, aos 21 minutos, Breno Lopes aproveitou um cruzamento de Victor Luis e chutou de primeira, marcando um belo gol e diminuindo o placar.

Aos 36, Artur recebeu de Ytalo em contra-ataque, ajeitou e chutou buscando o ângulo de Vinícius. O goleiro palmeirense pulou e mandou para escanteio. Quatro minutos depois, Raphael Veiga teve a oportunidade de empatar em uma pancada de fora da área, mas a bola passou raspando o travessão. Aos 43, Ytalo apareceu novamente e marcou seu hat-trick. Após inversão de jogo, Artur ajeitou para o camisa 15 escorar para dentro do gol e fechar o placar em 3 a 1. Na próxima rodada, o Palmeiras tentará se reabilitar contra o Bahia, enquanto o Bragantino enfrenta o Atlético-GO.