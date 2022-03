Deyverson marca no fim e Palmeiras empata com o RB Bragantino no Paulistão

Atacante entrou aos 21 minutos do segundo tempo e aos 37 marcou de pênalti; em seguida ele foi expulso

DIOGO REIS/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Palmeiras e RB Bragantino estão classificados para as quartas de final



Deyverson foi o nome do jogo em Bragança Paulista neste domingo, 20. Em 16 minutos em campo o atacante marcou um gol e foi expulso. Com time reserva, o Palmeiras empatou no fim com o RB Bragantino, por 1 a 1, na última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, e segue invicto. O Bragantino foi mais incisivo no começo da partida e aos 26 minutos, Helinho aproveitou rebote de Lomba e abriu o placar. No segundo tempo, o Palmeiras melhorou e finalizou mais. Aos 37 minutos, Deyverson – que tinha entrado em campo há cinco minutos – igualou o marcador batendo pênalti. Na comemoração, o atacante gritou com o juiz e foi expulso. O empate manteve as duas equipes nas lideranças de seus grupos. Nas quartas de final, o RB Bragantino entra em campo na quarta-feira, dia 23, às 19h (horário de Brasília) contra o Santo André, e o Palmeiras joga contra o Ituano, no mesmo dia, às 21h25, no Allianz Parque.

Corinthians vence o rebaixado Novorizontino por 1 a 0

No mesmo horário, o Corinthians entrou em campo em Novorizontino e venceu sua partida contra o time do interior por 1 a 0. Já rebaixado, o Novorizontino tentava fechar o campeonato com uma imagem melhor com a torcida, que compareceu ao estádio para apoiar. O primeiro tempo foi bem morno, nenhuma das equipes marcou. Já no segundo tempo, Róger Guedes abriu o placar aos 16 minutos depois de lance de escanteio. Cássio ainda foi acionado aos 31 minutos e evitou o empate. O Corinthians está nas quartas de final e enfrentará o Guarani na quinta-feira, 14, às 19h (horário de Brasília), na Neo Química Arena.