Palmeiras conquista primeiro bi paulista após 29 anos e diminui diferença para o Corinthians na lista de maiores vencedores

Clube alviverde chega a 25 títulos estaduais, deixando ainda mais para trás os rivais São Paulo e Santos

VICTOR MONTEIRO /ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Endrick, do Palmeiras, comemora após marcar o terceiro gol da equipe na partida de volta entre Palmeiras e Água Santa válida pela final do Campeonato Paulista 2023, no Allianz Parque



O Palmeiras se recuperou da derrota no primeiro jogo, goleou o Água Santa por 4 a 0 no Allianz Parque e faturou o Campeonato Paulista 2023 em sua casa. Agora, o clube alviverde chega a 25 títulos estaduais, deixando ainda mais para trás os rivais São Paulo e Santos, com 22 cada. Segundo maior vencedor do torneio, o Verdão ainda fica mais perto do Corinthians, que soma 30 taças ao longo da história. Vale lembrar que os palmeirenses chegaram a deter o status de maior campeão do Estado, mas foram ultrapassados pelos corintianos durante uma seca de conquistas, entre 1976 e 1993.

Foi o primeiro bicampeonato paulista do Alviverde após 29 anos. Em 1994, um ano após quebrar um jejum de 16 anos e quase 10 meses, o Palmeiras conquistou o Estadual no sistema pontos corridos. Naquela época, o time era dominante como agora e ainda mais estrelado: contava com craques como Cafu, Antônio Carlos, Roberto Carlos, César Sampaio, Mazinho, Zinho, Edílson, Edmundo e Evair (todos eles jogadores da seleção brasileira em Copa do Mundo), além do colombiano Rincón. Com o troféu conquistado neste domingo, o Verdão soma três bis estaduais (1926/1927, 1993/1994 e 2022/2023). No ano que vem, terá a chance de chegar ao segundo tri — a única vez foi em 1932/1933/1934).

Confira a lista de todos os campeões paulistas

2023 – Palmeiras

2022 – Palmeiras

2021 – São Paulo

2020 – Palmeiras

2019 – Corinthians

2018 – Corinthians

2017 – Corinthians

2016 – Santos

2015 – Santos

2014 – Ituano

2013 – Corinthians

2012 – Santos

2011 – Santos

2010 – Santos

2009 – Corinthians

2008 – Palmeiras

2007 – Santos

2006 – Santos

2005 – São Paulo

2004 – São Caetano

2003 – Corinthians

2002 – Ituano

2001 – Corinthians

2000 – São Paulo

1999 – Corinthians

1998 – São Paulo

1997 – Corinthians

1996 – Palmeiras

1995 – Corinthians

1994 – Palmeiras

1993 – Palmeiras

1992 – São Paulo

1991 – São Paulo

1990 – Bragantino

1989 – São Paulo

1988 – Corinthians

1987 – São Paulo

1986 – Inter de Limeira

1985 – São Paulo

1984 – Santos

1983 – Corinthians

1982 – Corinthians

1981 – São Paulo

1980 – São Paulo

1979 – Corinthians

1978 – Santos

1977 – Corinthians

1976 – Palmeiras

1975 – São Paulo

1974 – Palmeiras

1973 – Santos e Portuguesa*

1972 – Palmeiras

1971 – São Paulo

1970 – São Paulo

1969 – Santos

1968 – Santos

1967 – Santos

1966 – Palmeiras

1965 – Santos

1964 – Santos

1963 – Palmeiras

1962 – Santos

1961 – Santos

1960 – Santos

1959 – Palmeiras

1958 – Santos

1957 – São Paulo

1956 – Santos

1955 – Santos

1954 – Corinthians

1953 – São Paulo

1952 – Corinthians

1951 – Corinthians

1950 – Palmeiras

1949 – São Paulo

1948 – São Paulo

1947 – Palmeiras

1946 – São Paulo

1945 – São Paulo

1944 – Palmeiras

1943 – São Paulo

1942 – Palmeiras

1941 – Corinthians

1940 – Palestra Itália

1939 – Corinthians

1938 – Corinthians

1937 – Corinthians

1936 – Palestra Itália e Portuguesa**

1935 – Portuguesa e Santos**

1934 – Juventus e Palestra Itália**

1933 – Albion e Palestra Itália**

1932 – Palestra Itália

1931 – São Paulo

1930 – Corinthians

1929 – Corinthians

1929 – Paulistano

1928 – Corinthians

1928 – SC Internacional

1927 – Palestra Itália

1927 – Paulistano

1926 – Palestra Itália

1926 – Paulistano

1925 – AA São Bento

1924 – Corinthians

1923 – Corinthians

1922 – Corinthians

1921 – Paulistano

1920 – Palestra Itália

1919 – Paulistano

1918 – Paulistano

1917 – Paulistano

1916 – Corinthians

1916 – Paulistano

1915 – Germânia

1915 – AA das Palmeiras

1914 – Corinthians

1914 – AA São Bento

1913 – Americano

1913 – Paulistano

1912 – Americano

1911 – São Paulo Athletic

1910 – AA das Palmeiras

1909 – AA das Palmeiras

1908 – Paulistano

1907 – SC Internacional

1906 – Germânia

1905 – Paulistano

1904 – São Paulo Athletic

1903 – São Paulo Athletic

1902 – São Paulo Athletic

*Árbitro errou na contagem de pênaltis e o título foi dividido

**Anos em que foram disputadas duas ligas paralelas

