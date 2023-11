Palmeiras demite treinador após sofrer goleada histórica do Corinthians no Paulistão Feminino 

Ricardo Belli não suportou a pressão após ver seu time levar de 8 a 0 do arquirrival na semi do Estadual

YURI MURAKAMI/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Ricardo Belli não é mais o técnico do Palmeiras



O Palmeiras informou na tarde desta terça-feira, 14, que Ricardo Belli não é mais o treinador da equipe feminina principal. Em nota, o Verdão confirmou a demissão do técnico e agradeceu os serviços prestados. “Agradecemos ao profissional pelos serviços prestados e desejamos sucesso no decorrer da carreira”. A decisão acontece dois dias depois do time palmeirense ser derrotado por 8 a 0 para o Corinthians, em confronto válido pela semifinal do Campeonato Paulista 2023. Com o resultado, as palestrinas se despediram da competição, enquanto as corintianas avançaram à final para medir forças com o São Paulo. Anteriormente, Belli também já havia perdido outros duelos decisivos contra o Corinthians, como a final da Copa Libertadores da América deste ano, por exemplo.