Rony treina normalmente e deve retornar ao Palmeiras contra o Goiás

EDUARDO CARMIM/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Rony está recuperado de lesão na coxa e será convocado para o duelo entre Palmeiras e Goiás



O Palmeiras terá um “reforço” importante para o duelo diante do Goiás, marcado para este domingo, 7, no Allianz Parque, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Trata-se do retorno do atacante Rony, que se recuperou de uma lesão na coxa esquerda e treinou normalmente durante a atividade desta sexta-feira, 5. Fora dos gramados desde 10 de julho, quando sofreu a contusão na partida contra o Fortaleza, o jogador deverá ser utilizado pelo técnico Abel Ferreira diante do Esmeraldo – a bola rola a partir das 16 horas (de Brasília). Líder da competição nacional, o Alviverde paulista terá um time alternativo, já que visa o confronto com o Atlético-MG, que acontece na próxima quarta-feira , 10, em São Paulo – na ida, as equipes empataram em 2 a 2.