Jesualdo desconversa sobre Quaresma e fala em desafio em treinar o Santos

Al Sadd/Divulgação Jesualdo Ferreira será apresentado na próxima quarta-feira (8)



Jesualdo Ferreira desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos na manhã desta terça-feira (7). Junto com a sua comissão técnica, o novo treinador do Santos disse estar motivado ao treinar o Santos, falou sobre o planejamento da equipe na temporada 2020 e despistou sobre Ricardo Quaresma.

“Estou aqui porque fui convidado e tenho muito orgulho disso. Vou fazer nosso trabalho na tentativa de que o Santos seja ainda melhor do que foi na época passada”, comentou, em conversa com a imprensa.

O comandante português, de 73 anos, será apresentado oficialmente na próxima quarta-feira, no CT do Santos, na Baixada. Questionado sobre como projeta o seu trabalho no time da Vila Belmiro, Jesualdo falou sobre a pressão de trabalhar no futebol brasileiro.

“Por isso que é difícil no Brasil. A densidade competitiva, a exigência em todos os clubes, toda a imprensa brasileira, nos torcedores, tornam difícil, mas motivador o trabalho dos treinadores. Como fazer para em uma semana preparar um jogo? Voltei a essa situação e será uma aprendizagem”, disse.

Jesualdo também foi perguntado sobre Quaresma, seu antigo comandado e cotado para chegar ao Peixe nesta janela de transferências. Quanto ao assunto, o experiente técnico despistou.

“Por que todo mundo está falando do Quaresma? Jogaram tantos comigo. Tem o Lucho, que está no Athletico-PR…”, desconversou. .

Jesualdo também revelou uma conversa com o seu conterrâneo Jorge Jesus, treinador do Flamengo. “O encontro com Jesus foi um encontro de amigos, de recordar algumas passagens juntos no futebol português. Jesus fez uma declaração de paixão ao futebol brasileiro. Uma forma de ver o jogo que ele tinha, e tem, e foi importante para a melhoria que o Flamengo tem. Acima de tudo, uma troca de impressões. Não falamos sobre o Santos. Nem estava na mesa de falar sobre isso. Falamos sobre o Gustavo, que foi embora. Falei: ‘Acabo de chegar e você já me tira um jogador’, brincou.