Santos tem dois gols anulados, mas marca no final e abre vantagem na final do Brasileiro Feminino A2

Jogo de volta acontece neste sábado (30), às 15h, com mando das sereias da vila

Reinaldo Campos / Santos FC Santos vence Botafogo e sai na frente na final do Brasileiro A2



Foi só no final do segundo tempo que a comemoração pode sair. Mas o Santos venceu o Botafogo, no Engenhão, nesta terça-feira (26), e abriu vantagem na final do Brasileiro Feminino A2. O jogo de volta acontece neste sábado (30), às 15h, com mando das sereias da vila. Historicamente no confronto entre as duas equipes, o Santos leva a melhor sobre o time carioca. Até o jogo de hoje, eram 2 vitória e um empate, nunca tinam perdido para as rivais. E o feito se manteve, somando mais um trinfo sobre o Botafogo, dessa vez, um que coloca o time da vila a um empate do título do Brasileiro A2.

O jogo foi equilibrado, as Gloriosas conseguiram controlar boa parte da partida e criaram chances de abrir o placar, mas não foram efetivas na finalização. Por outro lado, as Sereias também tiveram seus momentos de ataque e até chegaram a balançar as redes duas vezes com Thaisinha, mas as duas marcações foram anuladas por impedimento. Quando a partida se encaminhava para o empate e decisão na Vila Belmira, as sereias saíram em contra-ataque e fizeram valera velocidade. Carol Baiano aproveitou a saída da goleira Michelle e mandou para o fundo do gol.

Para seguir sonhando o título, o Botafogo vai precisar vencer por dois gols de diferença para ficar coma taça direto. Caso faça apenas um, a decisão vai para os pênaltis.