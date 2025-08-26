Santos tem dois gols anulados, mas marca no final e abre vantagem na final do Brasileiro Feminino A2
Jogo de volta acontece neste sábado (30), às 15h, com mando das sereias da vila
Foi só no final do segundo tempo que a comemoração pode sair. Mas o Santos venceu o Botafogo, no Engenhão, nesta terça-feira (26), e abriu vantagem na final do Brasileiro Feminino A2. O jogo de volta acontece neste sábado (30), às 15h, com mando das sereias da vila. Historicamente no confronto entre as duas equipes, o Santos leva a melhor sobre o time carioca. Até o jogo de hoje, eram 2 vitória e um empate, nunca tinam perdido para as rivais. E o feito se manteve, somando mais um trinfo sobre o Botafogo, dessa vez, um que coloca o time da vila a um empate do título do Brasileiro A2.
O jogo foi equilibrado, as Gloriosas conseguiram controlar boa parte da partida e criaram chances de abrir o placar, mas não foram efetivas na finalização. Por outro lado, as Sereias também tiveram seus momentos de ataque e até chegaram a balançar as redes duas vezes com Thaisinha, mas as duas marcações foram anuladas por impedimento. Quando a partida se encaminhava para o empate e decisão na Vila Belmira, as sereias saíram em contra-ataque e fizeram valera velocidade. Carol Baiano aproveitou a saída da goleira Michelle e mandou para o fundo do gol.
Para seguir sonhando o título, o Botafogo vai precisar vencer por dois gols de diferença para ficar coma taça direto. Caso faça apenas um, a decisão vai para os pênaltis.
