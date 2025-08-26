Jovem Pan > Esportes > Futebol > Santos > Santos tem dois gols anulados, mas marca no final e abre vantagem na final do Brasileiro Feminino A2

Santos tem dois gols anulados, mas marca no final e abre vantagem na final do Brasileiro Feminino A2

Jogo de volta acontece neste sábado (30), às 15h, com mando das sereias da vila

  • Por Sarah Américo
  • 26/08/2025 23h30
  • BlueSky
Reinaldo Campos / Santos FC santos feminino Santos vence Botafogo e sai na frente na final do Brasileiro A2

Foi só no final do segundo tempo que a comemoração pode sair. Mas o Santos venceu o Botafogo, no Engenhão, nesta terça-feira (26), e abriu vantagem na final do Brasileiro Feminino A2. O jogo de volta acontece neste sábado (30), às 15h, com mando das sereias da vila. Historicamente no confronto entre as duas equipes, o Santos leva a melhor sobre o time carioca. Até o jogo de hoje, eram 2 vitória e um empate, nunca tinam perdido para as rivais. E o feito se manteve, somando mais um trinfo sobre o Botafogo, dessa vez, um que coloca o time da vila a um empate do título do Brasileiro A2.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

O jogo foi equilibrado, as Gloriosas conseguiram controlar boa parte da partida e criaram chances de abrir o placar, mas não foram efetivas na finalização. Por outro lado, as Sereias também tiveram seus momentos de ataque e até chegaram a balançar as redes duas vezes com Thaisinha, mas as duas marcações foram anuladas por impedimento. Quando a partida se encaminhava para o empate e decisão na Vila Belmira, as sereias saíram em contra-ataque e fizeram valera velocidade. Carol Baiano aproveitou a saída da goleira Michelle e mandou para o fundo do gol.

Para seguir sonhando o título, o Botafogo vai precisar vencer por dois gols de diferença para ficar coma taça direto. Caso faça apenas um, a decisão vai para os pênaltis.

Leia também

Hernández revela falta de justificativa para afastamento e cita crise no Corinthians: 'Dá pena'
Adversária do Brasil, Bolívia divulga lista de convocados para as Eliminatórias
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >