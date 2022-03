Calleri se aproxima de marcas da 1ª passagem pelo São Paulo e sonha com artilharia do Paulista 

Desde que retorno ao clube, na reta final do ano passado, o centroavante balançou as redes em 13 oportunidades e ainda deu uma assistência em 31 partidas

JORGE BEVILACQUA /CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Jonathan Calleri comemora gol marcado com a camisa do São Paulo na final do Paulista diante do Palmeiras



Jonathan Calleri foi fundamental para o São Paulo construir uma vantagem diante do Palmeiras na primeira final do Campeonato Paulista, realizada na última quarta-feira, 30, em um Morumbi completamente lotado. Na vitória por 3 a 1 diante dos rivais, o atacante abriu o placar ao converter uma penalidade e demonstrou oportunismo para fazer o terceiro. Com os gols, o argentino se aproximou ainda mais das marcas obtidas em sua primeira passagem pelo Tricolor. Desde que retorno ao clube, na reta final do ano passado, o centroavante balançou as redes em 13 oportunidades e ainda deu uma assistência em 31 partidas. Já no primeiro semestre de 2016, ele fez o mesmo número de jogos, mas marcou 16 vezes e deu três passes para gols de companheiros.

Os gols marcados por Calleri no Choque-Rei também fazem com que o argentino brigue pela artilharia do Estadual. Agora com 8 tentos, ele tem apenas um a menos que Ronaldo, da Inter de Limeira, líder da tabela de goleadores do torneio. Assim, o argentino precisará marcar pelo menos mais uma vez no duelo derradeiro contra o Palmeiras, marcado para às 16 horas (de Brasília) do próximo domingo, 3, no Allianz Parque. Apesar do objetivo pessoal, o camisa 9 foca em conquistar o seu primeiro título no Tricolor. “Muito contente por ter chegado a uma final por este clube. Estive aqui em 2016 e não consegui chegar na final da Libertadores. Sou grato ao torcedor, porque sei do esforço que fazem para vir ao jogo, e tínhamos que ganhar”, afirmou Calleri, em entrevista pós-jogo.

“Falei no início de temporada que fisicamente ainda não estávamos bem, agora estamos. Fisicamente, o Palmeiras é o melhor do Brasil e igualamos, até superamos em alguns momentos. Mostramos que fisicamente podemos competir de igual a igual contra qualquer time. Jogamos com o melhor time da América do Sul. Fisicamente eles são dotados, e igualamos. Melhor do São Paulo foi a forma física. Esperamos descansar para domingo, é a final do mundo. Vamos lutar para conseguir a taça”, acrescentou o argentino, analisando a partida. Desta forma, para ficar com a taça, ele e seus companheiros de clube podem até perder por um gol de diferença na casa do arquirrival. Uma derrota por dois gols de diferença leva a decisão para as penalidades.