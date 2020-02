São Paulo atrasa salário de janeiro do elenco profissional, diz site

Julio Zerbatto/Estadão Conteúdo

O São Paulo atrasou o pagamento em carteira referente ao mês de janeiro do elenco profissional. Segundo o GloboEsporte.com, a diretoria do Tricolor informou que deve acertar a dívida em um prazo de dez dias.

O salário dos jogadores deveria ser pago até a última sexta-feira, dia 7, quinto dia útil do mês. Além dos valores em carteira, os direitos de imagem de alguns atletas também estão atrasados. Segundo o GE, relatos apontam atrasos de dois a três meses. Já o clube argumenta que os atrasos são de um a dois meses.

O problema financeiro no São Paulo não é nenhuma novidade. O clube fechou em 2019 com um déficit de R$ 180 milhões.

Dentro de campo, o Tricolor foi derrotado pelo Santo André por 2 a 1, no último domingo (9). O time de Fernando Diniz volta a campo no sábado (15), às 19h, no clássico Majestoso, contra o Corinthians, no Morumbi. O São Paulo é 3º lugar no grupo C, com um ponto a menos do que Inter de Limeira e Mirassol.