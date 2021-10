São Paulo x Corinthians tem o maior público do Brasileirão 2021; veja lista 

Com a flexibilização das autoridades em meio à redução na quantidade de casos de Covid-19, a tendência é que a marca seja ultrapassada nas próximas rodadas

WANDERSON OLIVEIRA/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Mais de 23 mil pessoas acompanharam São Paulo x Corinthians no Morumbi



A torcida do São Paulo foi responsável por registrar o maior público do Campeonato Brasileiro de 2021 na vitória diante do Corinthians, na última segunda-feiram 18, no Morumbi. Com o governador João Doria (PSDB) permitindo a presença de 50% da lotação dos estádios paulistas, os torcedores são-paulinos bateram o recorde desta edição do torneio com 23.874 pessoas presentes no Majestoso. Com a flexibilização das autoridades em meio à redução na quantidade de casos de Covid-19, a tendência é que a marca seja ultrapassada nas próximas rodadas. No Estado de São Paulo, por exemplo, a capacidade máxima nas arenas será permitida a partir de 1º de novembro.

A segunda partida com mais torcedores aconteceu na rodada 26, na partida entre Atlético-MG e Santos, no Mineirão, onde mais de 16 mil pessoas acompanharam o triunfo do Galo. No top 5, ainda surgem jogos realizados em outros lugares, como a vitória do Grêmio sobre o Juventude, em Porto Alegre, e o empate entre Cuiabá e São Paulo, na capital do Mato Grosso, além da vitória do Corinthians sobre o Fluminense, na Neo Química Arena, na zona leste da capital paulista.