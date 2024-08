Costa-riquenha falha, Tatiana Weston-Webb aproveita punição e avança para final do surfe

Brisa Hennessy surfou a onda da brasileira e perdeu a sua melhor nota; disputa do ouro acontece ainda nesta segunda

Ed Sloane / POOL / AFP Tatiana Weston-Webb, do Time Brasil, pega onda durante as quartas de final do surfe no sexto dia dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, em 1º de agosto de 2024, em Teahupo'o, na Polinésia Francesa.



Tatiana Weston-Webb está na final do surfe nas Olimpíadas de Paris. A surfista enfrentou a costa-riquenha Brisa Hennessy. A brasileira conseguiu começar a bateria e somar 2.67, ficando com a prioridade. E foi aí que Tati levou vantagem sobre a adversária. Porque as duas pegaram a mesma onda, mas como a brasileira tinha a prioridade a costa-riquenha foi penalizada perdendo a sua maior nota. Neste cenário, se a brasileira somasse 10 pontos, a prova já estaria finalizada, porque Hennessy não conseguiria chegar na mesma pontuação. Foi isso que acontece. Em duas ondas na sequência ela atingiu 5.33 e 5.30. Com o resultado, Tati só precisou ficar parada na água esperando tempo da bateria acabar. Mesmo já classificada, ela foi para mais uma onda e somou 8.33, subindo sua pontuação para 13.66, contra 6.17 da costa-riquenha. A eliminação de Hennessy se deu porque o máximo que ela poderia tirar era 10, mas, mesmo assim, não seria suficiente para bater a pontuação somada por Tati. O único jeito dela seguir na luta pelo ouro era se Tati cometesse o mesmo erro, o que não aconteceu. Com o final da bateria, o Brasil vai disputar o ouro com a norte-americana Caroline Marks, ainda nesta segunda-feira. Tati já é a primeira brasileira a chegar na final do surfe feminino em uma Olimpíada.