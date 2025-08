Agenda L!: curtinhas do Atlético-MG do dia 05/08/2025

Galo encerra preparação para jogo contra o Flamengo

O Atlético-MG fecha a preparação para o jogo decisivo contra o Flamengo pela Copa do Brasil. O feminino treina no centro de treinamento do Minas Brasília na parte da manhã. Veja a programação do Galo nesta terça-feira (05).

Agenda

O Atlético treina às 16h30 (de Brasília) no centro de treinamento do clube. Será o último treino da equipe antes do confronto contra o Flamengo, pela Copa do Brasil.

O Atlético precisa de um empate para avançar para as quartas de final da Copa do Brasil. O clube mineiro conseguiu a vantagem após vencer o jogo de ida por 1 a 0, no Maracanã. A partida agora será na casa atleticana, na Arena MRV, às 19h (de Brasília).

Futebol feminino

A equipe feminina do Atlético treina no centro de treinamento do Minas Brasília na parte da manhã. As Vingadoras voltam a jogar apenas no dia 11 de agosto, contra o Santos, pela semifinal do Brasileirão A2 feminino. O Galo está garantido na elite do Campeonato Brasileiro da categoria.

Reestreia de um ídolo

Cinco anos atrás, em um dia cinco de agosto de 2020, Mariano reestreava pelo Atlético. Após 12 anos longe do clube. Transferido de forma gratuita e com contrato até dezembro de 2022, a reestreia ocorreu logo no duelo contra o América-MG, válido pelo Campeonato Mineiro — ele entrou em campo para substituir Guga

Dessa vez, Mariano fez 165 partidas com a camisa atleticana, conquistando quatro Campeonatos Mineiros, uma Copa do Brasil, um Brasileiro e uma Super Copa do Brasil. Marcando assim de vez o nome na história do Galo.

Atualmente, o lateral não joga mais pelo Atlético, mas sim pelo América. Recentemente, Mariano entrou na justiça contra o Galo, alegando falta de pagamento de valores referentes à saída dele do clube no final da última temporada. O caso está em segredo de justiça.

