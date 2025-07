Agenda L!: curtinhas do Bahia do dia 17/7/2025

Tricolor inicia preparação para partida contra o Fortaleza

Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia Danilo Fernandes em treino do Bahia

Depois de um dia de folga na última quarta-feira, o elenco do Bahia inicia nesta quinta a preparação para a partida contra o Fortaleza, pela 15ª rodada do Brasileirão.

Agenda do Bahia

O elenco se reapresenta no CT Evaristo de Macedo às 10h30 desta quinta (horário de Brasília) para iniciar os treinos de olho no Fortaleza. O confronto está marcado para as 16h deste sábado, no Castelão.

Sub-20

Depois de bater o Botafogo por 3 a 0 na tarde da última quarta-feira, com gols de Dell, Ulguim e Juninho, o Bahia foi para a 14ª posição do Brasileirão Sub-20 , com 19 pontos, e já começa, nesta quinta, a se preparar para a despedida da competição, marcada para as 15h da próxima quarta-feira (horário de Brasília), contra o Cuiabá, fora de casa.

Vôlei de praia

O Bahia segue, nesta quinta, a disputa da 5ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia no Parque Novo Mato Grosso, em Cuiabá. As partidas são transmitidas no Youtube da CBV e no Sportv.

Próximos jogos do Bahia

Fortaleza x Bahia (16h do dia 19/07) – 15ª rodada do Brasileirão;

(16h do dia 19/07) – 15ª rodada do Brasileirão; América de Cali x Bahia (21h30 do dia 22/07) – playoff da Sul-Americana;

(21h30 do dia 22/07) – playoff da Sul-Americana; Bahia x Juventude ( 18h30 do dia 27/07) – 17ª rodada do Brasileirão;

18h30 do dia 27/07) – 17ª rodada do Brasileirão; Bahia x Retrô (19h30 do dia 30/07) – jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil;

(19h30 do dia 30/07) – jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil; Sport x Bahia (16h do dia 02/08) – 18ª rodada do Brasileirão.

