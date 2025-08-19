Agenda L!: curtinhas do Bahia do dia 19/8/2025

Tricolor fecha preparação para enfrentar o Ceará

Foto: Letícia Martins / EC Bahia Erick Pulga antes da partida contra o Corinthians

O Bahia fecha, na manhã desta terça-feira, a preparação para enfrentar o Ceará, pelas semifinais da Copa do Nordeste, em jogo único marcado para as 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova.

Agenda do Bahia

O elenco se apresenta às 10h30 no CT Evaristo de Macedo e, depois das atividades, um dos atletas vai conceder entrevista coletiva. Depois do jogo desta quarta, o Bahia treina na quinta, sexta e sábado antes de enfrentar o Santos, neste domingo, pela 21ª rodada do Brasileirão.

Atendimento ao sócio

O Bahia divulgou um itinerário especial de atendimento presencial na Arena Fonte Nova durante os próximos dias. Confira abaixo:

Quarta-feira (20) – Bahia x Ceará – CAS Presencial: 13h até final do 1º tempo – CAS Virtual: 9h às 18h

Quinta-feira (21) – CAS Presencial: 11h às 18h – CAS Virtual: 9h às 18h

Domingo (24) – Bahia x Santos – CAS Presencial: 11h até final do 1º tempo – CAS Virtual: Fechada

Quinta-feira (28) – Bahia x Fluminense – CAS Presencial: 12h até final do 1º tempo – CAS Virtual: 9h às 18h

Ingressos Bahia x Ceará

A venda de ingressos para a partida entre Bahia e Ceará já está aberta para o público geral e continua até às 22h30 desta quarta, dia do jogo, conforme a disponibilidade. O check-in pode continuar sendo feito pelos sócios aptos.

Check-in Bahia x Santos

Já está aberto o check-in para a partida entre Bahia e Santos, marcada para as 16h deste domingo (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 21ª rodada do Brasileirão. A partir das 10h desta terça, todos os sócios do plano Esquadrão na Fonte poderão garantir lugar no jogo. As vendas gerais só abrem às 10h desta sexta.

Próximos jogos do Bahia

Bahia x Ceará (21h30 do dia 20/08) – Semifinal da Copa do Nordeste;

(21h30 do dia 20/08) – Semifinal da Copa do Nordeste; Bahia x Santos (16h do dia 24/08) – 21ª rodada do Brasileirão;

(16h do dia 24/08) – 21ª rodada do Brasileirão; Mirassol x Bahia (18h30 do dia 31/08) – 22ª rodada do Brasileirão;

(18h30 do dia 31/08) – 22ª rodada do Brasileirão; Bahia x Cruzeiro (data e horário a definir) – 23ª rodada do Brasileirão;

(data e horário a definir) – 23ª rodada do Brasileirão; Ceará x Bahia (data e horário a definir) – 24ª rodada do Brasileirão.

