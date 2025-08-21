Agenda L!: curtinhas do Bahia do dia 21/8/2025

Tricolor inicia preparação para enfrentar o Santos

Foto: Letícia Martins / EC Bahia Rogério Ceni comanda treino do Bahia

Depois da semifinal da Copa do Nordeste, o Bahia vira a chave e já inicia, nesta quinta-feira, a preparação para a partida contra o Santos, pela 21ª rodada do Brasileirão.

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Agenda do Bahia

O elenco tricolor se reapresenta às 15h30 desta quinta (horário de Brasília), no CT Evaristo de Macedo. Já na sexta e no sábado o time treina pela manhã. O Tricolor recebe o Peixe às 16h deste domingo, na Arena Fonte Nova, com a presença do técnico da Seleção Carlo Ancelotti.

+ Pivô de polêmica, Kauê Furquim é anunciado pelo Bahia após deixar o Corinthians

Museu do Bahia

O espaço estará aberto nesta quinta-feira das 10h às 17h, com entrada até às 16h. O museu fica dentro da Arena Fonte Nova e, nesta quinta, os sócios adimplentes terão gratuidade. Saiba mais aqui.

Atendimento ao sócio

O Bahia divulgou um itinerário especial de atendimento presencial na Arena Fonte Nova durante os próximos dias. Confira abaixo:

Quinta-feira (21) – CAS Presencial: 11h às 18h – CAS Virtual: 9h às 18h

Domingo (24) – Bahia x Santos – CAS Presencial: 11h até final do 1º tempo – CAS Virtual: Fechada

Quinta-feira (28) – Bahia x Fluminense – CAS Presencial: 12h até final do 1º tempo – CAS Virtual: 9h às 18h

Check-in Bahia x Santos

Já está aberto o check-in para a partida entre Bahia e Santos, marcada para as 16h deste domingo (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 21ª rodada do Brasileirão. A partir das 10h desta quinta, todos os sócios do plano Esquadrão da Sorte poderão garantir lugar no jogo. As vendas gerais só abrem às 10h desta sexta.

Próximos jogos do Bahia

Bahia x Santos (16h do dia 24/08) – 21ª rodada do Brasileirão;

(16h do dia 24/08) – 21ª rodada do Brasileirão; Bahia x Fluminense (19h30 do dia 28/08) – ida das quartas da Copa do Brasil;

Mirassol x Bahia (18h30 do dia 31/08) – 22ª rodada do Brasileirão;

(18h30 do dia 31/08) – 22ª rodada do Brasileirão; Bahia x Cruzeiro (data e horário a definir) – 23ª rodada do Brasileirão;

(data e horário a definir) – 23ª rodada do Brasileirão; Fluminense x Bahia (19h do dia 10/09) – volta das quartas da Copa do Brasil.

Leia mais notícias do Esquadrão

➡️Destaque do Bahia, Jean Lucas está na pré-lista de Ancelotti para Seleção

➡️Veja data e horário dos jogos entre Fluminense e Bahia pelas quartas da Copa do Brasil

➡️Ancelotti vai acompanhar Bahia x Santos em Salvador