Agenda L!: curtinhas do Cruzeiro do dia 12/7/2025

Cruzeiro faz último treino antes de voltar ao Brasileirão

Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Atacante Kaio Jorge divide a artilharia do Cruzeiro na temporada com Gabigol, com 10 gols cada

Os jogadores do Cruzeiro fazem na tarde deste sábado (12), na Toca da Raposa, a última atividade antes da partida contra o Grêmio, domingo (13), às 20h30, no Mineirão, pela 13ª rodada, na retomada do Campeonato Brasileiro. O técnico Leonardo Jardim deve repetir a escalação considerada titular usada nas rodadas passadas antes da paralisação.

Agenda do Cruzeiro

Depois do treino, os jogadores iniciam a concentração na Toca da Raposa. Na próxima semana, o Cruzeiro enfrenta o Fluminense, na quinta-feira (17), no Maracanã, às 19h30, pela 14ª rodada do Brasileirão. Será o primeiro jogo do Tricolor carioca após a disputa do Mundial de Clubes da Fifa.

Venda de ingressos para jogo contra o Grêmio

A venda de ingressos para a partida contra o Grêmio continua aberta, pelo site ingresso.cruzeiro.com.br. A previsão de público, de 50 mil pessoas, não deve ser atingida. Os torcedores precisam cadastrar a biometria facial, pelo site suacara.cruzeiro.com.br, para ter acesso ao estádio.

Equipe Sub-20 do Cruzeiro joga pelo Campeonato Mineiro

A equipe Sub-20 do Cruzeiro faz, neste sábado (12), clássico contra o América, pelo Campeonato Mineiro, às 15h, na Toca da Raposa 1. A equipe do técnico Luciano Dias busca a reabilitação, após derrota por 2 a 1 para o Uberaba na rodada passada. O Cruzeiro é o líder do Grupo A, com 18 pontos em sete jogos, e o Coelho lidera o Grupo C, com 12 pontos.

Veja os próximos jogos do Cruzeiro

Estas são as próximas partidas da equipe celeste: