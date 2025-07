Agenda L!: curtinhas do Santos do dia 09/07/2025

Santos retorna no Campeonato Brasileiro apenas no dia 16 de julho, contra o Flamengo

07) após nascimento da filha Mel. Neymar retornou aos treinos na última terça-feira

O Santos encerra nesta quarta-feira (09) a preparação para o amistoso contra a Desportiva Ferroviária, que será realizado no Espírito Santo.

A equipe volta a campo pelo Campeonato Brasileiro apenas no dia 16 de julho, contra o Flamengo, às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro.

Agenda:

O Santos treina no CT Rei Pelé nesta quarta-feira (09) e depois viaja para o Espírito Santo para realizar o terceiro amistoso do ano. O duelo está marcado para esta quinta-feira (10), às 20h (de Brasília), no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica. O ingresso custa R$ 200,00 a inteira.

Categorias de base:

O time Sub-17 entra em campo nesta quarta-feira (09) pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time encara o Fluminense, na Ibrachina Arena, em São Paulo.

Sereias da Vila:

As Sereias da Vila entram em campo nesta quarta-feira (09) no duelo contra o Taubaté, pelo Campeonato Paulista Feminino. A partida será disputada em Taubaté, no interior de São Paulo.

Próximos jogos Brasileirão:

ADIADO) – Santos x Palmeiras – Vila Belmiro – 13ª rodada

16 de julho (quarta-feira) – Santos x Flamengo – Vila Belmiro – 20h – 14ª rodada

19 de julho (sábado) – Mirassol x Santos – Mirassol – 18h30 – 15ª rodada

23 de julho (quarta-feira) – Santos x Internacional – Vila Belmiro – 21h30 – 16ª rodada

26 de julho (sábado) – Sport x Santos – Ilha do Retiro – 18h30 – 17ª rodada