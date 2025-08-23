Agenda L!: curtinhas do Vitória do dia 23/8/2025

Rubro-Negro entra na reta final de preparação para jogo contra o Fla

Foto: Victor Ferreira / EC Vitória Carille comanda treino do Vitória

O Vitória segue os trabalhos neste sábado em preparação para enfrentar o Flamengo, às 21h desta segunda (horário de Brasília), no Maracanã, pela 21ª rodada do Brasileirão.

Agenda do Vitória

O elenco se reapresenta às 15h desta sábado no Barradão. Já no domingo, a equipe treina pela manhã e viaja à tarde para o Rio de Janeiro.

+ Vitória perde força em casa e busca feito inédito no Brasileirão contra o Flamengo

Baianão Feminino

A Leoas estreiam no Campeonato Baiano a partir das 15h deste sábado (horário de Brasília), quando enfrentam o Atlético de Alagoinhas, no CT do Barradão.

Sub-17 e Sub-15

Os times da base do Vitória têm compromissos importantes neste sábado, pelo Campeonato Baiano das duas categorias, que acabam sendo padronizados. Tanto o sub-17 quando o sub-15 vão enfrentar o Jacobina nesta quarta rodada, mas, enquanto o sub-17 vai pisar no gramado do estádio Otávio Souza Santos, em Piritiba, às 13h30, o sub-15 só entra em campo às 15h30.

Próximos jogos na agenda do Vitória

Flamengo x Vitória (21h do dia 25/08) – 21ª rodada do Brasileirão;

Vitória x Atlético-MG (18h30 do dia 31/08) – 22ª rodada do Brasileirão;

Fortaleza x Vitória (data e horário a definir) – 23ª rodada do Brasileirão;

Vitória x Fluminense (data e horário a definir) – 24ª rodada do Brasileirão;

Grêmio x Vitória (data e horário a definir) – 25ª rodada do Brasileirão.

