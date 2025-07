Além de João Fonseca, quais outros tenistas alcançaram melhor ranking; lista

Jovem carioca, de 18 anos, é um dos 9 top 100 é o 47 do mundo

foto: Glyn KIRK / AFP João Fonseca na derrota para o americano Taylor Fritz na grama de Eastbourne

Às vésperas para o Masters 1000 de Toronto, que começa no próximo domingo (27), João Fonseca subiu, nesta segunda-feira, mais uma posição no ranking. Além do brasileiro, outros oito tenistas que estão no top 100 alcançaram o melhor ranking.

O mais bem colocado nessa lista é o americano Ben Shelton, de 22 anos, novo número 8 do mundo, após subir uma posição, mesmo sem ter jogado na semana passada.

Dez posições abaixo do americano aparece o italiano Flavio Cobolli, conhecido do público brasileiro. Afinal, em Halle, na Alemanha, em junho, João Fonseca desperdiçou um match-point na derrota por 2 sets a 1 para o tenista da Itália, de 23 anos.

Um pouco à frente de João Fonseca no ranking está o canadense Gabriel Diallo, de 23 anos, e novo número 35 do mundo, que subiu três posições na segunda-feira.

O número 1 do Brasil é o quarto top 100 dessa lista de melhores rankings da carreira nesta semana. Logo abaixo vem o espanhol Jaume Munar, 50º, de 28 anos, que subiu uma posição.

Vice-campeão do ATP 250 de Los Cabos, no México, o americano Aleksandar Kovacevic, de 26 anos, ganhou 10 colocações e aparece em 66º.

Algoz de João Fonseca em Estoril sobe 23 posições

Outro que perdeu uma final domingo e alcançou o melhor ranking foi o holandês Jesper De Jong, de 25 anos, que subiu nada menos que 23 posições e aparece em 83º. Em Bastad, na Suécia, o algoz de João Fonseca na estreia do Challenger de Estoril, em abril, perdeu o título para o italiano Luciano Darderi.

Aos 26 anos, o australiano Adam Walton subiu 13 posições e aparece em 84º,

A nova atualização do ranking também foi especial para o austríaco Filip Misolic, que aos 23 anos, debuta no top 100. Agora, ele é o 97, após subir oito posições.

