AO VIVO: assista a coletiva de Fábio Carille, técnico do Vitória

Rubro-Negro fica no 2 a 2 contra o Sport, no Barradão

Foto: reprdução Carille em entrevista de apresentação no Vitória

Em jogo maluco no Barradão, o Vitória ficou duas vezes na frente do Sport, mas cedeu um gol no último lance e amargou empate por 2 a 2, pela 16ª rodada do Brasileirão. No fim, o resultado não foi bom para nenhuma das equipes, que seguem em apuros no campeonato.

Em entrevista coletiva após o confronto do Vitória com o Leão da Ilha, Carille avaliou desempenho da equipe ao longo do jogo, destacou a desatenção no final do jogo e falou sobre situação ainda delicada na tabela do Brasileirão (assista à coletiva de Carille após jogo do Vitória no vídeo abaixo).

Com o resultado, o Vitória vai aos 16 pontos pontos e segue estacionado na 15ª posição, com jogos a mais em relação aos concorrentes diretos.

O Vitória volta a campo às 18h30 deste sábado (horário de Brasília), quando enfrenta o Mirassol, no estádio Maião, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

✅ Ficha técnica de Vitória x Sport

VITÓRIA 2 X 2 SPORT

SÉRIE A – BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: quarta-feira, 23 de julho de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Barradão, em Salvador (BA);

🥅 Gols: Erick, 8’/2ºT, e Renzo López, 48’/2ºT (Vitória); Romarinho, 43’/2ºT e 52’/2ºT (Sport);

🟨 Cartões amarelos: Derik Lacerda, Zé Lucas, Barletta (Sport); Zé Marcos, Erick e Renzo López (Vitória);

🟥 Cartões vermelhos: –

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 11.353;

💸 Renda: R$ 291.614,00.

⚽ ESCALAÇÕES

VITÓRIA (Técnico: Fábio Carille)

Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon Jesus; Willian Oliveira (Ricardo Ryller), Baralhas e Matheuzinho (Ronald); Lucas Braga (Felipe Cardoso), Erick (Fabri) e Renato Kayzer (Renzo López).

SPORT (Técnico: Daniel Paulista)

Caíque França; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús; Rivera (Gonçalo Paciência), Zé Lucas (Rodrigo Atencio) e Lucas Lima (Romarinho); Barletta (Hyoran), Derik Lacerda e Ignacio Ramírez (Matheusinho).