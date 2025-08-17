Após polêmica nos bastidores, Bahia provoca o Corinthians: ‘Triunfo oportunista’

Tricolor bate o Timão em São Paulo, pela 20ª rodada do Brasileirão

Foto: reprodução Bahia provoca o Corinthians nas redes sociais

Em meio às polêmicas que envolvem a disputa entre Bahia e Corinthians pelo jovem atacante Kauê Furquim, de 16 anos, o Tricolor bateu o Timão na noite deste sábado por 2 a 0, na Neo Química Arena, e aproveitou para provocar o rival depois de uma semana agitada nos bastidores.

Com o término da partida, o Bahia usou as redes sociais para cutucar o Corinthians em duas publicações.

— Nota oficial: O Bahia venceu.

Elas fazem referência à nota de esclarecimento publicada pelo Corinthians após o Bahia pagar a multa de Kauê Furquim, avaliada em R$ 14 milhões, e também ao posicionamento de dirigentes do clube, que classificaram o movimento do time baiano como “oportunista”.

Entenda a polêmica entre Bahia e Corinthians

Os ânimos se exaltaram entre Corinthians e Bahia nesta última semana em uma polêmica que envolve o jovem atacante Kauê Furquim, de 16 anos, uma das maiores promessas da base alvinegra. Em suma, o Bahia pagou multa rescisória do atleta, avaliada em R$ 14 milhões. Isso corresponde a duas mil vezes o valor do salário dele. Para se ter uma ideia, a multa para transferências internacionais ultrapassa os R$ 330 milhões na cotação atual.

Não contente com a situação, o Corinthians acusou o Bahia de aliciamento em um movimento que considerou “ilícito e imoral” e rompeu relações com o clube baiano, que, por enquanto, não vai se posicionar sobre o caso. O argumento da diretoria paulista é que o Tricolor, controlado pelo Grupo City, estaria preparando terreno para uma “transferência-ponte” para o Manchester City, da Inglaterra, principal clube do conglomerado.

Tanto o Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas de Futebol (RNRTAF) da CBF quanto o Regulamento sobre o Estatuto e a Transferência de Jogadores (RSTP) da Fifa preveem dispositivos contra as chamadas “transferências-ponte”. O Corinthians, então, pretende levar o caso à entidade máxima do futebol.