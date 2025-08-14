Após Seleção, Chermont retorna ao Santos com novo cenário na lateral e desafio a superar

Mudanças na equipe alteram panorama para o jovem, que tenta retomar espaço

Chermont busca recuperar espaço no Santos

O lateral JP Chermont está de volta ao Santos após período de amistosos com a Seleção Brasileira Sub-20. Grande aposta do clube e destaque das categorias de base, o Menino da Vila viu o Peixe reforçar a posição com nomes de peso, o que enfraqueceu sua presença na equipe de Cleber Xavier.

Chermont se apresentou à Seleção Brasileira no dia 4 de agosto. Na mesma época, Mayke já havia sido anunciado pelo Santos e fazia sua estreia pelo clube, enquanto Igor Vinicius, recém-chegado, também entrava em campo. Com isso, a posição ganhou nova configuração.

A expectativa é que Mayke siga como titular e Igor Vinícius seja o reserva imediato, o que deve reduzir as oportunidades de Chermont. Cabe ressaltar que Aderlan deixou o clube e acertou com o Sport, enquanto Léo Godoy, meses antes, rescindiu contrato e foi para o Independiente-ARG.

Antes mesmo da chegada dos reforços, Chermont já havia perdido espaço e chegou a ser a quarta opção para a lateral. O técnico Cleber Xavier chegou a improvisar outros jogadores na posição, optando por Escobar (lateral-esquerdo na direita) Luisão e Zé Ivaldo.

A última atuação de Chermont foi no dia 28 de maio, na derrota contra o Leipzig, partida amistosa. Somando apenas jogos oficiais, ele disputou 14 partidas em 2025, sendo titular em 10, com uma assistência e 11 passes decisivos. Criou três grandes chances, acertou 29% dos 31 cruzamentos e teve 46% de eficiência nos duelos, com médias de 2,1 desarmes e 2,1 bolas recuperadas por jogo, segundo o Sofascore.

Possível saída

Chermont voltou aos treinos do Santos e busca reconquistar seu espaço na equipe. O jogador tem cláusula de preferência do Benfica, parte do acordo que trouxe Rollheiser ao clube, e vem sendo observado por clubes europeus há algum tempo.

Em maio, o Red Bull Bragantino sinalizou uma oferta de R$ 12 milhões, mas o Santos não se interessou e só avalia negociações por valores superiores. O clube não considera o lateral inegociável, mas mantém critérios rigorosos para qualquer eventual venda.

Carreira de Chermont

João Pedro Chermont Crema nasceu em Bauru-SP, em 18 de janeiro de 2006. Começou no futsal aos 6 anos pelo Sesi Bauru e, aos 8, participou da Copa Semel Sub-10 pelo Chute Inicial Bauru. Aos 11 anos, jogou na escolinha “Craques do Futuro” e disputou competições em várias cidades da região. Em 2017, no Campeonato Paulista Sub-11 pelo Noroeste-Craques do Futuro, recebeu convite para avaliação no Santos.

Aos 12 anos, mudou-se para Santos com a família e passou a integrar as categorias de base do clube. Atuou como meio-campista inicialmente, mas se firmou na lateral direita. Participou da Copa Nike aos 15 anos e da Seleção Brasileira Sub-17, conquistando o título Sul-Americano. Com 16 anos, jogou a Copa São Paulo de Futebol Júnior e assinou o primeiro contrato profissional.

No profissional, estreou em 9 de março de 2024 contra a Inter de Limeira. Participou do Campeonato Paulista e do Brasileirão Série B, disputando 31 jogos, sendo 23 como titular, com dois gols e quatro assistências.

JP Chermont pelo Santos: