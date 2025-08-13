Assista ao vivo Brasil x Coreia do Sul pelas oitavas do Mundial de vôlei Sub-21

Partida é realizada em Surabaya, na Indonésia

Foto: Volleyball World Elenco do Brasil no Mundial Sub-21 de Vôlei feminino

O Brasil enfrenta a Coreia do Sul nesta quarta-feira (13), às 3h (de Brasília), em Surabaya, na Indonésia, pelas oitavas de final do Mundial Feminino Sub-21 de Vôlei. O confronto terá transmissão do YouTube da Volleyball World. Assista ao vivo abaixo:

A Seleção venceu as quatro primeiras partidas, Tunísia, Chile, Bulgária e Tailândia, todas por 3 sets a 0, mas acabou sendo derrotada pela seleção japonesa na última terça por 3 a 1, com parciais de 24/26, 25/17, 25/22 e 25/22.

A Coreia do Sul, por sua vez, foi superada pelos Estados Unidos e pela China, mas venceu a República Dominicana e a Croácia, garantindo o terceiro lugar.

Grupos do Mundial

Para a fase preliminar, 24 seleções foram divididas em quatro grupos com seis equipes em cada. A disputa é por pontos corridos, com cada equipe jogando cinco partidas. A primeira fase acontece em cinco dias, com todas as seleções jogando entre si no msmo grupo. As quatro melhores seleções avançam para as oitavas de final. As duas últimas dos grupos disputam os playoffs para as posições de 17º a 24º.

Elenco do Brasil