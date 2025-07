Assista aos melhores momentos de Palmeiras 1 x 2 Chelsea, pelo Mundial

Verdão perde e para nas quartas de final do Mundial de Clubes

Foto: Franck Fife / AFP

(FILADÉLFIA – EUA) – O Palmeiras lutou, dominou as arquibancadas do Lincoln Financial Field, na Filadélfia, mas vacilou em momentos pontuais e está eliminado do Mundial de Clubes. Com um gol em cada tempo, o Chelsea fez 2 a 1 (Palmer e Weverton contra e Estêvão para o Palmeiras), e agora enfrenta o Fluminense, na próxima terça-feira, na semifinal.

Veja os melhores momentos da partida:

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 X 2 CHELSEA

QUARTAS DE FINAL – MUNDIAL DE CLUBES

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 4/7/2025 – 22h

📍 Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia (EUA)

🥅 Gols: Cole Palmer, aos 16′ do 1ºT e Weverton (contra) aos 37′ do 2º T (CHE); Estêvão, aos 7 do 2º T (PAL)

🟨 Cartões amarelos: Malo Gusto (CHE)

🔴 Cartão vermelho: –

🟨 Árbitro: Alireza Faghani (Austrália)

🚩 Assistentes: Anton Shcetinin (Austrália) e Ashley Beechamj (Austrália)

🏁VAR: Khamis Al Marri (Catar)

⚽ ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Micael e Vanderlan; Emi Martínez (Aníbal Moreno) e Richard Ríos; Allan (Maurício), Estêvão e Facundo Torres (Paulinho); Vitor Roque (Flaco López).

CHELSEA (Técnico: Enzo Maresca)

Sánchez; Malo Gusto, Chalobah, Colwill e Cucurella; Andrey Santos, Enzo Fernández e Nkunku (Madueke); Palmer e Pedro Neto; Delap (João Pedro).